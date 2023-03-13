Щасливі та не приховують цього. Найкрасивіші пари на "Оскарі 2023"

Церемонія "Оскар" пройшла, але говоритимуть про неї ще довго, обговорюючи і переможців, і фіаско з червоною доріжкою. Але було на церемонії і прекрасне — закохані пари.

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"Оскар 2023" у кінотеатрі "Долбі" пройшов за планом. Статуетки отримали саме ті, про кого й говорили весь час після оголошення шорт-листів, зірки позували фотографам у розкішному вбранні.

Щоправда, не обійшлося без казусів: деякі селебриті, які вибрали сукні в приємних світлих відтінках, злилися з доріжкою, колір якої змінили в останній момент, і блідими стінами.

Але були й ті, хто отримав щире задоволення від церемонії та чудово почувався, позуючи перед камерами.

Фокус зібрав топ 5 закоханих пар на церемонії "Оскар".

Ніколь Кідман і Кіт Урбан

Ніколь Кідман і Кіт Урбан — ідеальна пара Фото: Getty

Власниця "Оскара" за фільм "Години" має незмінно шикарний вигляд на червоних доріжках. А ще не соромиться демонструвати свої почуття на публіці. Кідман практично завжди приходить на подібні церемонії з чоловіком і показує, що кохання в їхньому шлюбі, укладеному у 2006 році, сильне, як ніколи. А ще Ніколь серед небагатьох акторок була шикарною на церемонії у своїй сукні з квітковим декором.

Ідріс Ельба та Сабріна Даур

Ідріс Ельба та Сабріна Даур Фото: Getty Images

Британський актор, якого найчастіше прогнозують на роль нового Джеймса Бонда, завжди має шикарний вигляд на червоних доріжках, демонструючи справжню англійську елегантність. А його дружина, канадська модель Сабріна Даур обрала яскраву зелену сукню з драпіруванням і оригінальним декором. І пара стала однією з найкрасивіших на "Оскарі".

Зої Салдана та Марко Перего

Зої Салдана та Марко Перего Фото: Getty Images

Коли Зої та італійський художник Марко Перего одружилися у 2013 році, вони обмінялися не лише обручками, а й своїми прізвищами, продемонструвавши тим самим своє кохання. І з того часу вони мають незмінно гармонійний вигляд на червоних доріжках. І нехай сукня Зої на "Оскарі" у 2023 році була не надто цікавою, але пара здавалася щасливою та неохоче роз'єднувала обійми для фото.

Ріанна Й A$AP Rocky

Ріанна й A$AP Rocky Фото: Getty Images

Ріанна на "Оскарі" була надто зайнята в першій половині церемонії, щоб демонструвати почуття: їй потрібно було готуватися до свого виступу. Але її бойфренд і батько її майбутньої дитини A$AP Rocky із зали всіляко демонстрував їй свою підтримку. А після шоу, коли Ріанна вже втретє змінила вбрання, A$AP Rocky не міг випустити її з обіймів.

Г'ю Грант і Анна Еберштайн

Г'ю Грант і Анна Еберштейн Фото: Getty Images

Г'ю Грант так довго зустрічався з Елізабет Герлі, а потім так довго був затятим холостяком, що тільки той факт, що він усе-таки одружився, вже дивує. А можливість побачити його під руку з жінкою, якій вдалося зачарувати такого, як Г'ю, настільки, щоб він зважився на шлюб у 2018 році, є унікальною. Зі шведською телепродюсеркою Анною Елізабет Еберштайн Г'ю Грант познайомився ще у 2012 році, пізніше народилася їхня перша дитина, а одружилися вони лише після народження третьої. На червоній доріжці вони були бездоганною парою.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто переміг на "Оскарі", а також чиї вбрання виявилися гіршими на церемонії.