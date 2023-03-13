Счастливы и не скрывают этого. Самые красивые пары на "Оскаре 2023"

Церемония "Оскар" прошла, но говорить про нее еще будут долго, обсуждая и победителей и фиаско с красной дорожкой. Но было на церемонии и прекрасное – влюбленные пары.

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"Оскар 2023" в кинотеатре "Долби" прошел по плану. Статуэтки получили именно те, о ком и говорили все время после объявления шорт-листов, звезды позировали фотографам в роскошных нарядах.

Правда, не обошлось без казусов: некоторые селебрити, которые выбрали платья в лестных светлых оттенках, слились с ковровой дорожкой, цвет которой поменяли в последний момент и бледными стенами.

Но были и те, кто получил искреннее удовольствие от церемонии и прекрасно себя чувствовал, позируя перед камерами.

Фокус собрал топ-5 влюбленных пар на церемонии "Оскар".

Николь Кидман и Кит Урбан

Николь Кидман и Кит Урбан - идеальная пара Фото: Getty

Обладательница "Оскара" за фильм "Часы" неизменно шикарно выглядит на красных дорожках. А еще не стесняется демонстрировать свои чувства на публике. Кидман практически всегда приходит на подобные церемонии с супругом и показывает, что любовь в их браке, заключенном в 2006 году, сильна, как никогда. А еще Николь в числе немногих актрис шикарно выглядела на церемонии в своем платье с цветочным декором.

Идрис Эльба и Сабрина Даур

Идрис Эльба и Сабрина Даур Фото: Getty Images

Британский актер, которого чаще других прогнозируют на роль нового Джеймса Бонда, всегда шикарно выглядит на красных дорожках, демонстрируя настоящую английскую элегантность. А его супруга, канадская модель Сабрина Даур выбрала яркое зеленое платье с драпировками и оригинальным декором. И пара стала одной из самых красивых на "Оскаре".

Зои Салдана и Марко Перего

Зои Салдана и Марко Перего Фото: Getty Images

Когда Зои и итальянский художник Марко Перего поженились в 2013 году, они обменялись не только кольцами, но и своими фамилиями, продемонстрировав тем самым свою любовь. И с той поры они неизменно гармонично выглядят на красных дорожках. И пусть платье Зои на "Оскаре" в 2023 году было не слишком интересным, но пара выглядела счастливой и нехотя разъединяла объятия для фото.

Рианна и A$AP Rocky

Рианна и A$AP Rocky Фото: Getty Images

Рианна на "Оскаре" была слишком занята в первой половине церемонии, чтобы демонстрировать чувства: ей нужно было готовиться к своему выступлению. Но зато ее бойфренд и отец ее будущего ребенка A$AP Rocky из зала всячески демонстрировал ей свою поддержку. А после шоу, когда Рианна уже в третий раз сменила наряд, A$AP Rocky не мог выпустить ее из объятий.

Хью Грант и Анна Эберштайн

Хью Грант и Анна Эберштейн Фото: Getty Images

Хью Грант так долго встречался с Элизабет Херли, а потом так долго был закоренелым холостяком, что только тот факт, что он все-таки женился, уже изумляет. А возможность увидеть его под руку с женщиной, которой удалось очаровать такого, как Хью настолько, чтобы он решился на брак в 2018 году, уникальна. Со шведским телепродюсером Анной Элизабет Эберштайн Хью Грант познакомился еще в 2012 году, позже родился их первый ребенок, а браком они сочетались только после рождения третьего. На красной дорожке они выглядели идеальной парой.

Напомним, ранее стало известно, кто победил на "Оскаре". А также, чьи наряды оказались худшими на церемонии.