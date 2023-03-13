Фиаско на "красной" дорожке и скучные наряды. Топ-10 худших платьев "Оскара 2023"

Организаторы изменили цвет "красной" дорожки в последний момент, так что большинство нарядов выглядели бледно, а то и вовсе сливались с ней.

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В Лос-Анджелесе прошла юбилейная, 95-я церемония "Оскар", которая уже разочаровала поклонников. Награды получили именно те фильмы, что пророчили букмекеры, так что сюрпризов не было. Никаких скандалов не произошло, а главная отрада поклонников – красная дорожка оказалась полным провалом.

Незадолго до церемонии "Оскар 2023" стало известно, что знаменитая красная дорожка кинопремии, оттенок которой запатентован и даже имеет собственное название Academy Red впервые за 62 года будет не красной.

Для 95-й церемонии сделали ковер цвета шампанского, который описывали, как "мягкий и спокойный, как пляж в золотой час". Его изготовили за три недели и еще неделю он ехал до Лос-Анджелеса. А над дорожкой раскинули шатер цвета сиены, сочетание которого с ковром было вдохновлено закатным солнцем.

Ковер должен был поддерживать моду, "которая будет по нему ходить".

"Он, вероятно, испачкается — возможно, это был не лучший выбор. Но посмотрим", — заявила перед премией Лиза Лав, креативный консультант красной дорожки "Оскара". Но сообщение об этом появилось прискорбно поздно – 10 марта, когда рабочие уже начали укладывать ковер. А, как известно, большинство звезд начинает готовиться к выходу задолго до церемонии, так что множество платьев на фоне ковра цвета шампань и "шампанской" стены выглядели на редкость невыразительно и бледно. К тому же Лав оказалась права, даже на лучших фото виден мусор, который испачкал светлый ковер.

Примечательно, но красная ковровая дорожка – это не современное изобретение. Драматичный красный ковер впервые расстелили еще в 458 г. до н.э., в пьесе Эсхила "Агамемнон". А в Голливуде этой античной идеей впервые воспользовались в 1922 года, когда шоумен Сид Грауман расстелил красную ковровую дорожку для премьеры фильма "Робин Гуд" с Дугласом Фэрбенксом в 1922 году в Египетском театре в Голливуде. "Оскар" стелил лестный для селебрити красный ковер, начиная с церемонии 1961 года, но в этот раз решил изменить традиции.

И в целом впечатляющих образов в этом году на красной дорожке было мало. Большинство сделала ставку на классические силуэты и классические нейтральные цвета, которые полностью потерялись на фоне стен и ковра. Не было и ярких сверхдорогих украшений, которые бы привлекли внимание.

Фокус собрал топ-10 худших нарядов "Оскара 2023"

Ана де Армас

Ана де Армас и ее скучное платье, уничтожившее ее талию Фото: Getty Images

Звезда "Блондинки" уже успела отметиться на "Золотой малине", и оказаться в списке звезд, одетых не лучшим образом. Ее платье от Louis Vuitton было олицетворением тех времен, когда "Оскар" был консервативным и нещадно клеймил тех, кто проявлял фантазию. Ана выбрала максимально "безопасное" и просто вечернее платье классического фасона, которое "съело" ее талию. И потерялась на фоне стены.

Холли Берри

Холли Берри повторила успех Анджелины Джоли с ногой в разрезе платья Фото: Getty Images

Холли Берри попадала в списки самых элегантных звезд на "Оскаре" и в списки хуже всего одетых актрис. Но ее платье от Tamara Ralph оказалось спорным. Оно явно выделялось на фоне всех остальных, а золотые розы привлекали внимание, но излишне высокий разрез явно перешел грань между элегантностью и эпатажем. Но зато нога Берри явно заслуживает не меньшего внимания, чем "нога Джоли" когда-то.

Мишель Йео

Мишель Йео и ее нелепое платье выпускницы Фото: Getty Images

Мишел Йео была триумфатором этой церемонии, получив статуэтку за фильм "Все, везде и сразу", но получать статуэтку вышла в вероятно худшем платье от Dior Couture. Белое платье с бахромой не только не подчеркивало красоту Мишель, но и делало ее похожей на наивную старлетку из варьете.

Зои Салдана

Зои Салдана с супругом в одном из худших образов "Оскара" Фото: Getty Images

Зои Салдана умудряется сниматься в хороших фильмах и выбирать катастрофически нелестные платья для красных дорожек. Ее наряд от Fendi в стиле 1920-х был скучным и пресным. Он ничего не добавил к ее красоте, его не подчеркнули украшениями, а также он оказался того самого оттенка, который именно в этом году должен был быть официально запрещен.

Руни Мара

Руни Мара и худший выбор винтажного платья из возможных Фото: Getty Images

Актриса пошла по проторенному пути голливудских стилистов и выбрала нейтральное вечернее платье. Оно приплюснуло ее грудь и сделало бледную Руни еще более бледной. И хоть оно полностью отвечало тренду на модный винтаж, ведь это был Alexander McQueen 2008 года, но надо думать, что в том году были и более удачные наряды.

Tems

Темс выбрала красивое платье, но стала тем самым человеком, который испортил кому-то шоу Фото: Getty Images

Исполнительница Темс, соавтор песни Lift Me Up из фильма "Черная пантера", которую исполняла на церемонии Рианны, выбрала платье от самого популярного сейчас украинского бренда Lever Couture и выглядела потрясающе. Но худшим ее наряд стал потому что эффектный капюшон-драпировка закрыл обзор всем, кто сидел в зале позади нее. Так Темс стала именно той, кто испортил кому-то всю церемонию.

Эшли Грэм

Эшли Грэм никак не выберет платье, которое бы не демонстрировало нижнее белье Фото: Getty Images

Модель и блогер Эшли Грэм была той, кто брал интервью у прибывающих на кинопремию гостей. Но выбирая платье для церемонии Эшли не смогла справиться со своей страстью к слишком открытым и обтягивающим нарядам. Так что ее наряд, представляющий собой симбиоз трусов и купальника снова обеспечил ей попадание в список самых дурно одетых селебрити.

Мелисса Маккарти

Мелисса Маккарти и ее очень большое и бесформенное красное платье Фото: Getty Images

Комедийная (и не только) актриса Мелисса Маккарти всегда удивляет своим выбором нарядов для красной дорожки. В этот раз она выбрала красный цвет и это было хорошо, потому что она не потерялась на фоне бледных стен. Но зато это платье самого ужасного фасона, которое только можно себе представить. Создалось впечатление, что Мелиссу упаковали в красный мешок. Платье от Christian Siriano, как выяснилось, доделывали прямо перед церемонией, после того, как студия дизайнера пострадала от потопа. Но лучше бы Мелисса просто обратилась к другому дизайнеру.

Лесли Паттерсон

Лесли Паттерсон слишком волновалась о платье и промахнулась Фото: Getty Images

Лесли Паттерсон дебютировала на "Оскаре 2023", как сценаристка фильма "на Западном фронте без перемен". Чемпионка по триатлону делилась со СМИ своими переживаниями по поводу выхода в свет и то, как ей хотелось надеть привычную спортивную форму вместо вечерних платьев. Возможно, это был бы хороший выбор. Потому в ее странном и нелепом платье был один плюс – оно было ярким.

Энди Макдауэлл

Энди Макдауэлл переборщила с естественностью Фото: Getty Images

Актриса Энди Макдауэлл уже много лет пропагандирует естественное старение и с шиком демонстрирует, как потрясающе можно выглядеть, если не становится заложницей пластических операций и просто перестать красить волосы. Но в своем стремлении к естественности 64-летняя звезда "Дня сурка" выбрала скучное и слишком простое платье. Черный наряд она не дополнила ничем, кроме браслета, и выглядела максимально пресно.

Напомним, ранее стало известно, кто стал лауреатом "Оскара". Никакой сенсации не произошло. Свои статуэтки забрали именно те, кто и предполагался.