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Стиль жизни

Студия любимчика голливудских звезд, дизайнера Кристина Сириано, пострадала от потопа

Кристиан Сириано, студия, шикарные платья, платья для красной дорожки, Алисия Сильверстоун
Фото: Instagram Christian Siriano | Кристиан Сириано и Алисия Сильверстоун

Дизайнер рассказал в соцсетях, что платья, предназначенные для церемонии "Оскар", были испорчены.

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12 марта пройдет главное кинособытие года: церемония "Оскар", однако оказалось, что некоторые звезды могу и не дождаться своих нарядов. Студию известного фаворита голливудских селебрити, дизайнера Кристиана Сириано затопило. Об этом пишет Daily Mail.

О происшествии сообщил сам Сириано, рассказав, что в его новой студии лопнула труба и вода полилась на коробки с платьями, уже приготовленными к отправке.

Наряды Сириано любят Зендая, Дженнифер Лопес, Кэти Холмс, Алисия Сильверстоун, Холли Берри и многие другие. Даже Камала Харрис и Мишель Обама появлялись в его платьях.

Кристиан Сириано и Дженнифер Кулидж

Так что, можно предположить, что многие селебрити выбрали именно наряды бренда Christian Siriano для своего эффектного появления на красной дорожке.

37-летний Сириано поделился видео о студии, залитой водой.

Студию Кристиана Сириано затопило

В ролике показано, как сотрудники Сириано пытаются спасти платья, а с потолка продолжает литься вода.

"Считанные дни до вручения Оскара, и в нашей студии прорвало трубу, ура, счастливого нам понедельника! Худший день, хорошо, что только несколько платьев испорчены", — написал Сириано.

А позже он поделился фото из новой временной студии, где продолжает работу. Для снимка позировала актриса и звезда TikTok Дилан Малвейни в потрясающем платье с пышной голубой юбкой.

Кристиан Сириано продолжил работу в новой студии

Напомним, 95-я церемония вручения премии "Оскар" пройдет в привычном роскошном формате в кинотеатре "Долби" в Голливуде. Ведущим станет Джимми Киммел.

Ранее Фокус писал о секретах кинопремии, которые долгое время были неизвестны общественности.

А также писал о легендарных платьях красной дорожки "Оскара", которые со временем приобрели статус культовых.