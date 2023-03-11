Сценаристка сенсационного "На Западном фронте без перемен" рассказала о пути к славе

Фильм по роману Ремарка уже получил семи премий BAFTA и был номинирован на "Оскар" в 9 категориях. Сценаристка Лесли Паттерсон говорит, что мечтала об экранизации своей любимой книги еще со старшей школы.

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42-летняя Лесли Паттерсон, уроженка Британии и пятикратная чемпионка по триатлону, новая звезда киноиндустрии. "На Западном фронте без перемен" Лесли Паттерсон мечтала экранизировать со старшей школы, когда эта книга Ремарка стала ее любимой. Но у нее не было связей и денег. Так что в создание фильма она вкладывала призовые, полученные на соревнованиях. В Коста-Рике она вышла на трассу со сломанным плечом, потому что понимала, что иначе денег не раздобыть. О своем пути к славе и подготовке к триумфальному "Оскару" она рассказала в дневнике, пишет Daily Mail.

Сейчас продюсеры уже хотят экранизировать ее собственную историю. А она рассказала, как долго шла к исполнению своей мечты.

Лесли переехала в Лос-Анджелес с двумя чемоданами и, чтобы заработать денег, устроилась официанткой на церемонию вручения премии "Оскар". Так что тот факт, что она уже 12 марта сама выйдет на красную дорожку главной кинопремии США, ее искренне восхищает.

Она далека от киноиндустрии, а потому до сих пор не верит, что ее детище уже получило семи премий BAFTA, другие премии и было номинировано на "Оскар" в 9 категориях, в том числе и за "Лучший фильм".

Трейлер фильма "На Западном фронте без перемен"

"Когда я переехала в Лос-Анджелес, это было то, о чем я мечтала. Когда я работала официанткой на вручении "Оскара", я стояла и думала: "Однажды…". Я сказала себе, что могу захотеть, чтобы это существовало. Тем не менее, я все еще не могла себе представить, что это произойдет", — призналась Лесли.

Она говорит, что ее родители в Шотландии были в восторге, а телефон разрывался от звонков и сообщений.

"С маленькими девочками из Стерлинга ничего подобного не случается, как бы они ни были полны решимости играть в регби с мальчиками", — шутит Лесли.

По ее словам, когда вы номинированы на "Оскар", это не просто одно событие. Событий очень много и человеку, который никогда не был связан с киноиндустрией, тяжело приспособится к этому марафону. Но есть плюсы – всегда есть те, кто поможет привести себя в порядок.

"Раз ты номинант на "Оскар", всегда будут люди на заднем плане, размахивающие щеточками для туши", — шутит Лесли, которая на ужине на оскаровских номинантов встретила Тома Круза, во что до сих пор не может поверить.

"Он сказал: "Я знаю твою историю! Сколько часов в день вы все еще тренируетесь? Он был в восторге от моего графика тренировок по триатлону и сказал мне, что сам тренируется по три часа в день, даже когда у него съемки". Мы сближаемся из-за этого — на несколько минут, пока его не уводят, чтобы поговорить с кем-то еще. Но могу я просто повторить это — Том Круз знает, кто я!", — смеется Лесли.

На церемонии BAFTA Лесли чуть не упала, но ее спас актер Джейми Дорнан. А еще она отметила, что быть звездой удобно: можно летать самолетами, когда удобно, а не выбирать дешевые ночные рейсы. Но тяжелей всего было найти "не слишком глупую позу" для позирования фотографам.

Лесли Паттерсон на BAFTA

А еще она оказалась не готова к тому, что церемонии такие длинные и отлучится даже в туалет невозможно. А еще там поздно кормят, поэтому Лесли запаслась энергетическими батончиками.

"Удивительно, как мало мест, где можно хранить энергетические батончики в платьях с красной ковровой дорожки, но здесь мужья с карманами пригодятся", — шутит номинантка на "Оскар". И вспоминает, что когда ее знакомили с принцем Уильямом, а он говорил, какое впечатление на него произвел фильм, она могла думать только о том, что похоже так и не прожевала свой батончик.

А потом Лесли столкнулась с необходимостью выбрать платье для "Оскара".

"Почти сразу после объявления номинаций люди начали спрашивать: "Что ты наденешь?" или, точнее, "Кого ты наденешь? Я обычно ношу спортивную одежду, но я сопротивляюсь желанию сказать "Найк", хотя есть небольшая часть меня, которая испытывает искушение появиться на красной ковровой дорожке в велосипедных шортах", — шутит Лесли.

Лесли Паттерсон собирала деньги на фильм, участвуя в триатлонах

Приятным открытием для нее стало, что дизайнеры сами обращаются к номинантам их одеть. И сразу находятся стилисты, которые готовы решить эту проблему.

Лесли стала клиенткой Барбы Колчагов, которая занималась образами Кайли Миноуг, Софи Эллис-Бекстор и Билли Пайпер.

А она только попросила, чтобы ее платье отражало ее индивидуальность, целеустремленность и смелость.

Лесли Паттерсон и ее премия BAFTA Фото: Getty Images

"Когда дело доходит до финальной примерки, я чувствую себя настоящей звездой. Я в отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз, в моем платье для "Оскара". Это делает меня практически Джулией Робертс", — говорит Лесли и отмечает, что кроме вечеринок и приемов, номинанты получают кучу бонусов. Например, они могут бесплатно выбирать роскошные подарки от спонсоров.

"Да, это ирония киноиндустрии. Вы проводите годы, едва наскребая на арендную плату, а затем, когда наконец приходит успех, приходит и халява", — говорит Лесли, отмечая, что ее слава теперь помогает ей быстрее решать все проблемы. Ведь теперь с ней хотят говорить все, даже те, кто месяцами игнорировали ее звонки.

"Что я чувствую? Когда я готовлюсь выйти на красную дорожку, это трудно выразить словами, но я чувствую себя взволнованной. В основном я горжусь собой, своей командой, фильмом, над созданием которого мы все так усердно работали", — а говоря о том, что теперь ее собственная история может стать фильмом, Лесли Паттерсон говорит, что ее бы могла сыграть Кейт Хадсон.

Напомним, 95-я церемония "Оскар" пройдет 12 марта. Кроме картины "На Западном фронте без перемен" за победу будут бороться "Аватар: Путь воды", "Банши Инишерина", "Элвис", "Все везде и сразу", "Фабельманы", "Тар", "Топ Ган: Мэверик", "Треугольник печали" и "Говорят женщины".

Ранее Фокус рассказывал о секретах кинопремии, про которые мало, кто знает. Например, оттенок ковровой дорожки имеет свое название и он запатентован. Расстилают ее 18 человек в течении 500 часов.