Сценаристка сенсаційного "На Західному фронті без змін" розповіла про шлях до слави

Фільм за романом Ремарка вже отримав сім премій BAFTA та був номінований на "Оскар" у 9 категоріях. Сценаристка Леслі Паттерсон каже, що мріяла про екранізацію своєї улюбленої книги ще зі старшої школи.

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42-річна Леслі Паттерсон, уродженка Британії та п'ятиразова чемпіонка з тріатлону, нова зірка кіноіндустрії. "На Західному фронті без змін" Леслі Паттерсон мріяла екранізувати зі старшої школи, коли ця книга Ремарка стала її улюбленою. Але вона не мала зв'язків і грошей. Отже, у створення фільму вона вкладала призові, отримані на змаганнях. У Коста-Ріці вона вийшла на трасу зі зламаним плечем, бо розуміла, що інакше грошей не роздобути. Про свій шлях до слави та підготовки до тріумфального "Оскара" вона розповіла у щоденнику, пише Daily Mail.

Наразі продюсери вже хочуть екранізувати її власну історію. А вона розповіла, як довго йшла до виконання своєї мрії.

Леслі переїхала до Лос-Анджелеса з двома валізами і, щоб заробити грошей, влаштувалася офіціанткою на церемонію вручення премії "Оскар". Отже, той факт, що вона вже 12 березня сама вийде на червону доріжку головної кінопремії США, її щиро захоплює.

Вона далека від кіноіндустрії, а тому й досі не вірить, що її дітище вже отримало сім премій BAFTA, інші премії і було номіновано на "Оскар" у 9 категоріях, у тому числі й за "Найкращий фільм".

Трейлери фильму "На Західному фронті без змін"

Коли я переїхала до Лос-Анджелеса, це було те, про що я мріяла. Коли я працювала офіціанткою на врученні "Оскара", я стояла і думала: "Одного разу..." Я сказала собі, що можу захотіти, щоб це існувало. Проте я все ще не могла собі уявити, що це станеться», — зізналася Леслі.

Вона каже, що її батьки у Шотландії були у захваті, а телефон розривався від дзвінків та повідомлень.

"З маленькими дівчатками зі Стерлінга нічого подібного не трапляється, як би вони не були сповнені рішучості грати в регбі з хлопчиками", — жартує Леслі.

За її словами, коли ви номіновані на Оскар, це не просто одна подія. Події дуже багато і людині, яка ніколи не була пов'язана з кіноіндустрією, важко пристосуватися до цього марафону. Але є плюси – завжди є ті, хто допоможе привести себе до ладу.

"Якщо ти номінант на "Оскар", завжди будуть люди на задньому плані, які розмахують щіточками для туші", — жартує Леслі, яка на вечері на оскарівських номінантів зустріла Тома Круза, у що досі не може повірити.

"Він сказав: "Я знаю твою історію! Скільки годин на день ви все ще тренуєтеся? Він був у захваті від мого графіка тренувань з тріатлону і сказав мені, що сам тренується по три години на день, навіть коли в нього зйомки". Але можу я просто повторити це — Том Круз знає, хто я! ", — сміється Леслі.

На церемонії BAFTA Леслі мало не впала, але її врятував актор Джеймі Дорнан. А ще вона зауважила, що бути зіркою зручно: можна літати літаками, коли зручно, а не обирати дешеві нічні рейси. Але найважче було знайти "не надто дурну позу" для позування фотографам.

Леслі Паттерсон на BAFTA

А ще вона виявилася не готовою до того, що церемонії такі довгі і відлучитися навіть у туалет неможливо. А ще там пізно годують, тож Леслі запаслася енергетичними батончиками.

"Дивно, як мало місць, де можна зберігати енергетичні батончики в сукнях з червоної килимової доріжки, але тут чоловіки з кишенями стануть у нагоді", — жартує номінантка на "Оскар". І згадує, що коли її знайомили з принцом Вільямом, а він казав, яке враження на нього справив фільм, вона могла думати тільки про те, що, схоже, так і не прожувала свій батончик.

А потім Леслі зіткнулася з необхідністю вибрати сукню для "Оскара".

"Майже відразу після оголошення номінацій люди почали запитувати: "Що ти одягнеш?" або, точніше, "Кого ти одягнеш? Я зазвичай ношу спортивний одяг, але я опираюсь бажанню сказати "Найк", хоча є невелика частина мене, яка відчуває спокусу з'явитися на червоній килимовій доріжці у велосипедних шортах", — жартує Леслі.

Леслі Паттерсон збирала гроші на фільм, беручи участь у тріатлонах

Приємним відкриттям для неї стало, що дизайнери самі звертаються до номінантів їх одягнути. І одразу перебувають стилісти, які готові вирішити цю проблему.

Леслі стала клієнткою Барби Колчагов, яка займалася образами Кайлі Міноуг, Софі Елліс-Бекстор та Біллі Пайпер.

А вона лише попросила, щоб її сукня відображала її індивідуальність, цілеспрямованість та сміливість.

Леслі Паттерсон та її премія BAFTA Фото: Getty Images

"Коли справа доходить до фінальної примірки, я почуваюся справжньою зіркою. Я в готелі Four Seasons у Беверлі-Хіллз, у моїй сукні для "Оскара". Це робить мене практично Джулією Робертс", — каже Леслі і зазначає, що крім вечірок і прийомів, номінанти одержують купу бонусів. Наприклад, вони можуть безкоштовно вибирати розкішні подарунки від спонсорів.

"Так, це іронія кіноіндустрії. Ви проводите роки, щойно наскребаючи на орендну плату, а потім, коли нарешті приходить успіх, приходить і халява", — каже Леслі, відзначаючи, що її слава тепер допомагає їй швидше вирішувати всі проблеми. Адже тепер із нею хочуть говорити всі, навіть ті, хто місяцями ігнорували її дзвінки.

"Що я відчуваю? Коли я готуюся вийти на червону доріжку, це важко висловити словами, але я почуваюся схвильованою. Здебільшого я пишаюся собою, своєю командою, фільмом, над створенням якого ми всі так старанно працювали", — а говорячи про те, що тепер її власна історія може стати фільмом, Леслі Паттерсон каже, що її могла б зіграти Кейт Хадсон.

Нагадаємо, 95-та церемонія "Оскар" пройде 12 березня. Крім картини "На Західному фронті без змін" за перемогу боротимуться "Аватар: Шлях води", "Банші Інішеріна", "Елвіс", "Все скрізь і відразу", "Фабельмани", "Тар", "Топ Ган: Меверік", "Трикутник печалі" та "Говорять жінки".

Раніше Фокус розповідав про секрети кінопремії, про які мало хто знає. Наприклад, відтінок килимової доріжки має свою назву, і він запатентований. Розстеляють її 18 людей на протязі 500 годин.