Том Круз не явился на "Оскар" из-за Николь Кидман

Теперь, после того, как церемония прошла, многих интересует, почему некоторые селебрити на ней не присутствовали.

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Когда "Оскар 2023" прошел и все увидели, кто на нем присутствовал, отсутствие многих селебрити стало заметно. Том Круз не был на церемонии, хотя его фильм "Топ Ган: Мэверик" был среди номинантов. Оказалось, что Круз пропустил 95-й "Оскар", потому что на нем была его бывшая жена Николь Кидман. Об этом пишет Daily Mail.

Последнее "оскаровское" событие, на которое явился Том Круз, был ужин для номинантов.

А на самой церемонии блистала Николь Кидман вместе со своим супругом Китом Урбаном, ее вторым мужем и отцом двух ее биологических детей. Не желая сталкиваться с ней на красной дорожке, в зрительном зале и даже на вечеринках после, Круз вовсе не явился.

Николь Кидман и Кит Урбан

Но ведь когда-то именно пара Кидман и Круз считалась самой эффектной в Голливуде.

По слухам, они развелись в 2001 году после 12 лет брака после того, как Николь отказалась присоединиться к нему в Церкви Саентологии.

Круз и Кидман впервые встретились во время съемок культовой гоночной драмы "Дни грома" в 1990 году в которой они играли любовников.

И расстались вскоре после скандальной драмы "С широко закрытыми глазами" 1999 года, в которых они играли страстную супружескую пару.

Николь Кидман и Том Круз в фильме "С широко закрытыми глазами" Фото: Скриншот

Они усыновили двоих детей, дочь Изабеллу Джейн в 1992 году и сына Коннора Энтони в 1995 году, но общие биологические дети у них так и не появились.

Знакомство Круз и Кидман произошло, когда он уже разводился с актрисой Мими Роджерс, которая, как считается, и познакомила его с саентологией. И уже через несколько месяцев они поженились.

"Я была так молода, когда выла замуж. Сейчас я оглядываюсь назад и думаю: "Что это было? Посмотрите на Тейлор Свифт, ей 26 лет, а у меня к 27 годам уже было двое детей и я была в браке четыре года. Но тогда я именно этого и хотела", — рассказывала Кидман в интервью ранее.

Именно Том Круз подал на развод, сославшись на "непримиримые разногласия", и она, по собственным словам "была в шоке".

"Я думала, что наша совместная жизнь была идеальной. Мне потребовалось очень много времени, чтобы вылечиться. Это был шок. Мы были в пузыре, только вдвоем. Мы стали очень зависимы друг от друга. Я везде была с Томом. Я бы пошла за ним на край земли", — вспоминала Николь.

Но теперь она говорит, что никогда не была счастливее, чем сейчас.

С бывшим супругом Николь Кидман не общалась более 10 лет.

Николь Кидман и Том Круз на "Оскаре" в 1997 году Фото: Getty Images

Также она не общается со своими приемными детьми: Изабеллой, 30 лет, и Коннором, 28 лет. Они оба стали членами церкви саентологии, которая называет Кидман "подавляющей личностью" и не рекомендует с ней контактировать.

Даже на Каннском кинофестивале в мае 2022 года Круза отметили 10-минутным роликом, в который вошли основные моменты его карьеры за четыре десятилетия, не упоминались фильмы в которых он играл с Кидман.

Она не знает, почему ее исключили из прошлого бывшего мужа. Между тем он никогда публично не говорил об их неудачном браке.

Впрочем, его брак с актрисой Кэти Холмс тоже закончился скандалом. Их общая дочь Сури, которой сейчас 16 лет, не поддерживает отношения со своим отцом.

Источник, близкий к Крузу, сказал, что он пропустил церемонию вручения "Оскара", потому что находится в Великобритании на съемках фильма "Миссия невыполнима".

Напомним, Николь Кидман и Кит Урбан были одной из самых красивых и эффектных пар на церемонии "Оскар". Они демонстрировали свои чувства и держались за руки.