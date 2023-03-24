Залишився один і не спілкується з донькою. Історія скандального розлучення Кеті Голмс і Тома Круза

Днями тема розлучення Тома Круза та Кеті Голмс знову опинилася на перших сторінках таблоїдів через те, що їхня єдина донька Сурі виросла та, як виявилося, не спілкується з батьком.

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Колись Том Круз і Кеті Голмс були на перших сторінках усіх таблоїдів. Спочатку через своє весілля, потім через народження їхньої доньки. Сурі відразу стала однією з найпопулярніших дітей у світі. Але після розлучення відомих батьків її знімки стали з'являтися в мережі вкрай рідко, а днями з'ясувалося, що Сурі та її батько не спілкуються вже понад 10 років. Чому так сталося, пише Daily Mail.

29 червня 2012 року Том Круз і Кеті Голмс сенсаційно оголосили про розлучення після п'яти років шлюбу, що стало одним із найгучніших розривів, які будь-коли бачив світ знаменитостей.

Їхній дочці Сурі, якій зараз 16 років, на момент розриву було лише п'ять, і Том не бачив її з 2013 року, після того, як офіційно розлучився з її матір'ю.

Том Круз із донькою на руках Фото: Getty Images

Раніше стало відомо, що Сурі почала подавати документи в коледж, і мати перебуває поруч із нею, проте Том Круз не бере в цьому жодної участі. Однак він оплатить навчання, тому що це було вказано під час розлучення.

Кеті Голмс була передана "одноосібна опіка" над Сурі, і, згідно з їхніми документами про розлучення, Том погодився платити Кеті по 400 тисяч доларів на місяць, поки Сурі не виповниться 18 років.

2012 року голлівудська суперзірка Том, якому зараз 60 років, сказав, що він "глибоко засмучений" тим, що його дружина подала на розлучення.

Він повідомив, що зірка "Бухти Доусона" ініціювала розрив, який поклав драматичний кінець одному з найгучніших романів Голлівуду.

"Це особиста справа Кеті і її сім'ї. Головною турботою Кеті, як і завжди, залишаються інтереси її дочки", — заявив на той час адвокат Голмс Джонатан Вулф.

Помічник Круза, який на той час перебував в Ісландії на зйомках свого науково-фантастичного фільму "Облівіон", сказав: "Кейт подала на розлучення, а Том глибоко засмучений і зосереджений на своїх трьох дітях".

Акторка подала на розлучення в Нью-Йорку, посилаючись на "непримиренні розбіжності". Вона просила про одноосібну опіку та "відповідну" суму аліментів.

Кеті також просила поділу майна, хоча перед весіллям підписувала шлюбний договір.

За чутками, Том Круз не підозрював, що Кеті хоче з ним розлучитися.

Але джерела наполягали на тому, що він був у курсі, але Кеті не дала йому шансу контролювати поширення новин, як він це зробив із Ніколь Кідман.

І в Нью-Йорку на розлучення вона подала невипадково, там вона мала більше шансів отримати одноосібну опіку над Сурі. Там не люблять давати батькам у сварці спільну опіку, бо вважають, що це шкодить дитині. Водночас вона таємно винайняла квартиру на Манхеттені.

Кеті Голмс і Сурі Круз Фото: Getty Images

Оскільки Сурі, як повідомляється, на той час відвідувала саєнтологічну школу в Каліфорнії, Голмс могла б забрати її, якби їй було надано одноосібну опіку. І вона була готова добиватися її за всяку ціну. Оскільки Кеті бачила, що після розлучення з Ніколь Кідман та більше не спілкувалася зі своїми дітьми Ізабеллою і Коннором, яких усиновила й удочерила, будучи заміжня з Крузом.

Белла та Коннор віддані своєму батькові та саєнтології, і Кеті бачила це на власні очі, і це одна з причин, через яку вона подала заяву на одноосібну опіку.

Голмс і Круз розлучилися в позасудовому порядку й досить мирно, тож ніяких таємниць церкви Саєнтології не було розкрито.

У заяві пари говорилося: "Ми як батьки прагнемо працювати разом, щоб домогтися того, що відповідає інтересам нашої дочки Сурі. Ми хочемо, щоб питання, які торкаються нашої родини, залишалися в таємниці, та висловлюємо нашу пошану прихильності одне одного кожному з наших відповідних переконань і підтримуємо ролі одне одного як батьків”.

Джерело, близьке до пари, стверджувало, що коли Сурі відвідувала свого батька, її завжди супроводжувала її няня та команда охоронців, оскільки всі, хто працюють на Тома Круза, сповідують саєнтологію, а тому довіри до них у Кеті не було.

"За умовами мирової угоди, із Сурі не дозволялося говорити про саєнтологію, також Круз не міг брати її в церкву та на заходи. Кеті подбала про те, щоб це було залізно", — зазначило джерело. Також Кеті Голмс забрала її із саєнтологічної школи.

У документах про розлучення також ідеться про те, що Том погодився сплатити всі витрати Сурі, включаючи "медичні, стоматологічні, страхові, освітні, коледж та інші позакласні витрати".

"Том завжди виконував свої обов'язки, коли справа стосувалася фінансових зобов'язань перед Кеті й Сурі", — сказало джерело. Але з життя своєї єдиної рідної дочки він поступово зник.

Кеті Голмс і Сурі Круз Фото: Getty Images

У 2019 році письменниця Саманта Домінго розповіла Us Weekly, що Тому не дозволялося мати стосунки із Сурі, бо вона не саєнтолог.

Вона сказала, що причина була пов'язана з вірою церкви в реінкарнацію, і там Сурі не розглядають як дочку Тома. Вони вважають її "духовною істотою в тілі доньки Тома".

Том Круз не погодився, що його релігія змусила його віддалитися від Сурі.

2013 року Том подав до суду на журнал In Touch на 50 мільйонів доларів, коли видання повідомило, що він "кинув" свою дочку.

Коли справа дійшла до суду, Том сказав, що не може бачитися із Сурі через щільний робочий графік.

Зараз, коли Сурі збирається вступати до коледжу, Том Круз, схоже, так і не збирається повертатися до її життя. Після розлучення з Кеті Голмс він ні з ким не зустрічався. У 2015 році з'явилася інформація, що в актора стосунки з особистою асистенткою Емілі Томас, яка молодша за нього на 31 рік. Вони познайомилися у 2014 році. Однак пара, зважаючи на все, розлучилася.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про все, що зараз відомо про дочку Тома Круза, яка так рідко з'являється на фото папараці.