Муж Николь Кидман показал подросших детей актрисы (фото)

Актриса и певец редко делятся снимками своих дочерей, стараясь держать девочек подальше от любопытных глаз.

Австралийский певец Кит Урбан и по совместительству муж оскароносной актрисы Николь Кидман практически не показывает публике своих детей, однако в честь Дня поминовения он опубликовал снимок жены и с их дочерьми Сандей Роуз и Фэйт Маргарет перед американским флагом, а в подписи к фото поразмышлял о том, что военнослужащие и женщины Америки сделали для своей страны.

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"Спасибо всем служащим, мужчинам и женщинам, и их семьям за все, что вы сделали и продолжаете делать для всех нас! Благословения и глубокая благодарность от нашей семьи вам и вашим родным", – говорится в публикации.

[ + – ] Николь Кидман с дочерьми Сандей Роуз и Фэйт Маргарет Фото: Keith Urban/Instagram

В кадре и Николь, и девочки стоят спиной к объективу, поэтому их лиц не видно, однако заметно, что обе дочери пары повзрослели.

Николь и Кит познакомились в 2005 году, а через год связали себя узами брака. Все деньги, подаренные на свадьбу, пара перевела на благотворительность.

Первая дочь супругов Сандэй Роуз появилась на свет в 2008 году. Чтобы выносить ребенка, Николь даже отказалась от роли в картине режиссера Стивена Долдри "Чтец". Вторую дочь, Фэйт Маргарет, паре выносила суррогатная мать.

У Николь также есть двое приемных детей, которые были усыновлены в браке с Томом Крузом. Это 28-летняя Изабелла и 25-летний Коннор. После развода дети остались с отцом и вступили в церковь сайентологии. С приемной матерью они практически не общаются.

Напомним, что вскоре на экраны выйдет новый сериал с участием Николь Кидман "Девять совсем незнакомых людей". Мы также рассказывали, что портрет актрисы украсил 18-этажное здание в Сиднее.