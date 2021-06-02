Чоловік Ніколь Кідман показав старших дітей актриси (фото)

Актриса і співак рідко діляться знімками своїх дочок, намагаючись тримати дівчаток подалі від чужих очей.

Австралійський співак Кіт Урбан і за сумісництвом чоловік оскароносної актриси Ніколь Кідман практично не показує публіці своїх дітей, проте на честь Дня поминання він опублікував знімок дружини і з їхніми дочками Сандей Роуз і Фейт Маргарет перед американським прапором, а в підписі до фото поміркував про те, що військовослужбовці і жінки Америки зробили для своєї країни.

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"Спасибі всім службовцям, чоловікам і жінкам, і їхнім сімʼям за все, що ви зробили і продовжуєте робити для всіх нас! Благословення і глибока вдячність від нашої сімʼї вам і вашим рідним", — йдеться в публікації.

[ + – ] Ніколь Кідман з дочками Сандей Роуз і Фейт Маргарет Фото: Keith Urban/Instagram

У кадрі і Ніколь, і дівчатка стоять спиною до обʼєктиву, тому їхніх облич не видно, однак помітно, що обидві дочки пари подорослішали.

Ніколь і Кіт познайомилися у 2005 році, а через рік одружилися. Усі гроші, подаровані на весілля, пара перевела на благодійність.

Перша дочка подружжя Сандей Роуз зʼявилася на світ у 2008 році. Щоб виносити дитину, Ніколь навіть відмовилася від ролі в картині режисера Стівена Долдрі «Читець». Другу дочку, Фейт Маргарет, парі виносила сурогатна мати.

У Ніколь також є двоє всиновлених дітей, які були усиновлені в шлюбі з Томом Крузом. Це 28-річна Ізабелла і 25-річний Коннор. Після розлучення діти залишилися з батьком і вступили до церкви саєнтології. З названою матірʼю вони практично не спілкуються.

Нагадаємо, що незабаром на екрани вийде новий серіал за участю Ніколь Кідман "Девʼять зовсім незнайомих людей". Ми також розповідали, що портрет актриси прикрасив 18-поверховий будинок у Сіднеї.