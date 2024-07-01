Рідкісна поява: Том Круз зʼявився на публіці із сином (фото)

У голлівудського актора є одна біологічна донька Сурі, з якою в Тома практично немає стосунків. А ще він двічі став батьком після того, як вони з Ніколь Кідман у 90-х всиновили двох дітей — Коннора та Беллу.

61-річний американський актор Том Круз вийшов у світ зі своїм 29-річним сином Коннором. Про це пише Daily Mail.

Зірку екрану та його всиновленого спадкоємця помітили в Лондоні. Вони разом прибули на вертодром.

Круз був помічений у світло-сірому светрі, а також у темно-синіх джинсах під час денної прогулянки. Голлівудський актор також одягнув пару чорних окулярів, щоб захистити очі від яскравого сонця, тримаючи в правій руці чорну сумку.

Том Круз із сином

Тим часом Коннор, який є ді-джеєм, одягнув пару сірих штанів і чорну толстовку. Він також додав до образу темно-синю кепку з білим написом "Pelican Golf Club". Син Тома Круза та Ніколь Кідман взувся в сірі кросівки на шнурках і ніс рюкзак через праве плече.

Коннор і його старша сестра Белла були усиновлені Томом Крузом під час його 11-річного шлюбу з Ніколь Кідман. Після розлучення зіркової пари діти залишилися з батьком, оскільки були послідовниками Церкви Саєнтології, як і актор.

Ніколь Кідман та Том Круз з дітьми Фото: Getty Images

Згодом у Ніколь Кідман у шлюбі з музикантом Кітом Урбаном народилися дочки Сандей Роуз і Фейт Маргарет, а в Тома Круза є 18-річна дочка Сурі, яку йому народила колишня дружина Кеті Голмс. Він не спілкується з дівчинкою, оскільки вона відмовилася прийняти саєнтологію та позбулася його прізвища.

Нагадаємо, донька Тома Круза відзначила випускний.

Також Фокус писав про розвиток особистого життя Сурі Круз.