Більше не Круз: яке прізвище обрала єдина рідна донька Тома Круза після 18-річчя

Сурі показала, що мати їй дуже дорога, і взяла як прізвище друге ім'я Кеті Голмс. Актриса одна виховувала доньку понад 11 років.

18-річна дочка акторів Тома Круза і Кеті Голмс, Сурі, яка нещодавно закінчила державну середню школу музики, мистецтва і виконавських мистецтв Ла-Гуардія, в атестаті значиться як Сурі Ноель. Вона відмовилася від прізвища зіркового батька і взяла собі за прізвище друге ім'я своєї матері, пише PageSix

Ноель — друге ім'я зірки серіалу "Бухта Доусона" Кеті. Під цим прізвищем Сурі вже виступала в шкільній постановці "Сімейка Аддамс: новий мюзикл", де в грудні минулого року зіграла Мортішу Аддамс.

За словами інсайдерів, таким чином дівчина показала, хто насправді важливий у її житті. Зі своєю матір'ю вона дуже близька відтоді, як її біологічний батько Том Круз понад 11 років не з'являється в житті доньки. Крім того Сурі, яка восени почне навчання в університеті Карнегі-Меллона в Піттсбурзі, хоче створювати себе сама, без прив'язки до прізвища зіркового батька.

Ще під час навчання в школі Сурі подала документи в безліч коледжів, схиляючись до вивчення моди. Школа дизайну Карнегі-Меллона — одна з найстаріших і найрейтинговіших програм у країні.

"Вона розумна дівчина і перетворюється на дуже розумну зрілу молоду жінку. У неї дуже близька група відданих друзів, і вона точно знає, звідки вона", — кажуть джерела про дівчину.

Що стосується Кеті, то хоч вона і рада за свою доньку, проте перспектива швидкого розставання дуже пригнічує її, оскільки Голмс завжди дуже опікувалася своєю донькою.

Єдиний внесок 61-річного Круза в життя Сурі, якого востаннє бачили з нею 2013 року, був фінансовий. Він платив колишній дружині $400 тисяч на рік для доньки, а також оплачував і продовжить платити за "медичні, стоматологічні, страхові, освітні, студентські та інші позакласні витрати" спадкоємиці, поки вона здобуває освіту.

Попри те, що в її житті немає батька, Сурі, за словами джерел, — щасливий і врівноважений підліток, якому подобалося рости в Нью-Йорку.

Кеті і Том одружилися на саєнтологічній церемонії в Італії 2006 року, коли актрисі було 27, а її чоловікові — 44. Однак за шість років їхнього шлюбу джерела, близькі до Кеті, припустили, що вона почувалася дедалі заляканішою церквою, в якій Том залишається впливовою фігурою й сьогодні.

Коли пара розлучилася 2012 року, повідомлялося, що Кеті вирішила розірвати шлюб пари через побоювання, що її дочку виховуватимуть як саєнтолога. Рішення актриси відмовитися від релігії, як і від шлюбу, викликало серйозний розлад між колишнім подружжям.

Подейкують, що Холмс боялася втратити Сурі, побачивши, як перша дружина Тома Ніколь Кідман віддалилася від дітей, яких вона всиновила разом з ним, Белли і Коннора, коли вони залишилися в церкві після її відходу. Останньою краплею для Кеті стало те, що в будинок пари переїхали члени церкви саєнтології.

Раніше Фокус писав, що Сурі Круз відзначила свій випускний.