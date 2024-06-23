З мамою, але без батька: дочка Тома Круза отримала атестат (фото, відео)

На церемонії вручення атестата Сурі супроводжувала її мама Кеті Холмс. Вона сама виховувала доньку після того, як розлучилася з Томом Крузом, і дуже близька з нею.

18-річна Сурі Круз, дочка голлівудських акторів Тома Круза і Кеті Холмс, закінчила нью-йоркську державну середню школу Ла Гуардія і буквально сяяла від радості, отримавши атестат. Церемонія вручення відбулася в United Palace Theater у Вашингтон-Гайтс, пише Daily Mail.

Сурі обрала для заходу довгу білу сукню під яскраво-червоною випускною накидкою і туфлі на підборах з відкритим носком. Волосся вона залишила розпущеним. Після церемонії випускниця змінила підбори на більш зручні конверси.

На врученні атестата була присутня Кеті Холмс, яка мала стильний та елегантний вигляд у жовтому легкому джемпері з довгим рукавом і такого ж кольору штанах зі складками.

У ЗМІ потрапили знімки випускного буклету, де Сурі вказана як Сурі Ноель, під другим ім'ям своєї матері. Прізвище батька, Круз, дівчина вирішила не брати.

Зірковий тато не був присутній на церемонії, оскільки вже понад 11 років не спілкується зі своєю донькою. Відомо, що вже наступного вечора після випускного доньки він запалював на концерті Тейлор Свіфт у Лондоні.

Причина такого відчуження криється в тому, що Кеті Голмс не дала йому заманити доньку в саєнтологію, яку сповідує Круз. За законами цієї віри, адепти церкви саєнтології не повинні спілкуватися з тими, хто не в ній, і це правило поширюється навіть на найближче коло.

Саме віра Круза і стала причиною розлучення пари в 2013 році. Відтоді він брав участь у житті дочки тільки фінансово. Після розлучення Круз погодився платити Холмс $400 тисяч на рік, поки Сурі не виповниться 18 років, а також оплатити її навчання в університеті.

За умовами їхньої угоди, хоча він може бути фізично відсутнім у житті своєї доньки, він повинен і буде продовжувати покривати "медичні, стоматологічні, страхові, освітні, студентські та інші позакласні витрати".

Останнім часом з'явилися чутки, що Том хоче налагодити стосунки із Сурі, однак чим обернеться ця затія, поки що невідомо.

Після закінчення школи Сурі продовжить навчання в приватному університеті Карнегі-Меллон у Піттсбурзі. Програма дизайну в цьому закладі — одна з найстаріших і найрейтинговіших у країні.

В університеті Карнегі-Меллон Сурі вивчатиме моду та дизайн Фото: Соцмережi

"Вона розумна дівчина і перетворюється на дуже розумну зрілу молоду жінку. У неї дуже близька група відданих друзів, і вона точно знає, звідки вона", — кажуть інсайдери.

Щодо Кеті, то вона, з одного боку, радіє за свою доньку і за обраний нею шлях, але з іншого боку досі не може змиритися з думкою про те, що її донька буде від неї далеко.

Раніше Фокус писав, який вигляд Сурі мала на випускному вечорі.