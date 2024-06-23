С мамой, но без отца: дочь Тома Круза получила аттестат (фото, видео)

На церемонии вручения аттестата Сури сопровождала ее мама Кэти Холмс. Она сама воспитывала дочь после того, как развелась с Томом Крузом, и очень близка с ней.

18-летняя Сури Круз, дочь голливудских актеров Тома Круза и Кэти Холмс, закончила нью-йоркскую государственную среднюю школу Ла Гуардия и буквально сияла от радости, получив аттестат. Церемония вручения прошла в United Palace Theater в Вашингтон-Хайтс, пишет Daily Mail.

Сури выбрала для мероприятия длинное белое платье под ярко-красной выпускной накидкой и туфли на каблуках с открытым носком. Волосы она оставила распущенными. После церемонии выпускница сменила каблуки на более удобные конверсы.

На вручении аттестата присутствовала Кэти Холмс, которая выглядела стильно и элегантно в желтом легком джемпере с длинным рукавом и такого же цвета брюках со складками.

В СМИ попали снимки выпускного буклета, где Сури указана как Сури Ноэль, под вторым именем своей матери. Фамилию отца, Круз, девушка решила не брать.

Звездный папа не присутствовал на церемонии, поскольку уже более 11 лет не общается со своей дочерью. Известно, что уже на следующий вечер после выпускного дочери он зажигал на концерте Тейлор Свифт в Лондоне.

Причина такого отчуждения кроется в том, что Кэти Холмс не дала ему завлечь дочь в сайентологию, которую исповедует Круз. По законам этой веры, адепты церкви сайентологии не должны общаться с теми, кто не в ней, и это правило распространяется даже на самый близкий круг.

Именно вера Круза и стала причиной развода пары в 2013 году. С тех пор он участвовал в жизни дочери только финансово. После развода Круз согласился платить Холмс $400 тысяч в год, пока Сури не исполнится 18 лет, а также оплатить ее обучение в университете.

По условиям их соглашения, хотя он может физически отсутствовать в жизни своей дочери, он должен и будет продолжать покрывать "медицинские, стоматологические, страховые, образовательные, студенческие и другие внеклассные расходы".

В последнее время появились слухи, что Том хочет наладить отношения с Сури, однако чем обернется эта затея, пока что неизвестно.

После окончания школы Сури продолжит учебу в частном университете Карнеги-Меллон в Питтсбурге. Программа дизайна в этом заведении – одна из старейших и самых рейтинговых в стране.

В университете Карнеги-Меллон Сури будет изучать моду и дизайн Фото: Соцсети

"Она умная девушка и превращается в очень умную зрелую молодую женщину. У нее очень близкая группа преданных друзей, и она точно знает, откуда она", – говорят инсайдеры.

Что касается Кэти, то она, с одной стороны, рада за свою дочь и за выбранный ею путь, но с другой стороны до сих пор не может смириться с мыслью о том, что ее дочь будет от нее далеко.

Ранее Фокус писал, как Сури выглядела на выпускном вечере.