Единственная родная дочь Тома Круза отметила выпускной (фото)

Знаменитый отец не пришел на праздник своего ребенка. Он не общается с Сури уже много лет.

18-летняя Сури Круз, единственная биологическая дочь голливудской суперзвезды Тома Круза, закончила нью-йоркскую школу Ла Гуардия и пришла на выпускной в сопровождении Тоби Коэна, выпускника этого же учебного заведения и подающего надежды музыканта, пишет Daily Mail.

Девушка была замечена возле Ascent Lounge на Columbus Circle и разговаривала с друзьями на тротуаре, направляясь к ожидающей машине. Выпускница много улыбалась и выглядела очень радостной. Позже вместе с одноклассниками она позировала для фото женщине в черном пальто и шляпе.

Для выпускного Сури выбрала корсетное платье с цветочным принтом и бордовой окантовкой. Образ состоял из топа-бюстье, доходившего до линии талии, подчеркивающего ее стройную фигуру, и юбки до колен. Образ завершили золотистые босоножки на каблуке. Мисс Круз сделал неброский макияж, который подчеркивал черты ее юного лица, а волосы собрала только на затылке, оставив их распущенными.

Тоби был одет в темно-синий костюм и светло-коричневые кожаные туфли, а на куртке у него была бутоньерка с белым цветком, скорее всего, от Сури.

И у Сури, и у Тоби на безымянных пальцах были золотые кольца. Сури также добавила кольцо с фиолетовым драгоценным камнем на указательный палец и маленькие золотые серьги. Они держались за руки, что давало понять, что он был ее партнером на большой вечер, а в другой момент парень держал ее за руку, пока вел ее в здание. Когда они позировали для фотографий, он обнял ее за талию.

Кэти Холмс, матери Сури, нигде не было видно. Не приехал на выпускной и ее отец, с которым она не общается уже много лет.

Школа, которую закончила Сури, – это средняя школа музыки, искусства и исполнительских искусств Ла-Гуардия, часто называемая просто Ла-Гуардия, которая является государственной средней школой, специализирующейся на преподавании изобразительного и исполнительского искусства.

Осенью девушка начинает обучение в престижном частном университете Карнеги-Меллон в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США). Тем, что она поступила, Сури похвасталась в соцсети, продемонстрировав толстовку с названием университета.

Сури Круз стала студенткой университета Фото: Соцсети

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