Син Тома Круза показав, як наразі виглядає (фото)

Коннор Круз веде доволі приватний спосіб життя. Він цікавиться саєнтологією та має близькі стосунки з батьком, на відміну від матері.

29-річний Коннор Круз поділився рідкісним фото в соцмережах. Селфі син Тома Круза та Ніколь Кідман опублікував в Instagram.

Юнак зайшов у соцмережі, щоб поділитися селфі після гри в гольф. На фото Коннор і його друг у кепках посміхаються під час перебування в гольф-клубі Pelican у Флориді.

Коннор Круз з другом Фото: Instagram/Connor Cruise

Коннор та його сестра Ізабелла ведуть приватний спосіб життя, попри знамените коріння.

Том Круз був одружений з Ніколь Кідман, коли вони усиновили Коннора незабаром після його народження в січні 1995 року. Зіркова експара також стала батьками доньки Ізабелли, проте біологічних дітей в акторів не було.

Том Круз із сином Коннором Фото: Getty Images

Уже після розлучення з Ніколь Том Круз одружився з Кеті Голмс, яка народила йому доньку Сурі. Тим часом Ніколь Кідман стала дружиною Кіта Урбана, з яким вони виховують доньок Сандей та Фейт.

Хоча голлівудський актор і його син не часто з'являються на фото разом, вони відвідують спортивні заходи. Том та Коннор дуже близькі, тому що юнак відданий саєнтології, як і його батько. А з Ніколь Кідман у Коннора та Ізабелли доволі напружені стосунки. Вони майже не спілкуються.

Нагадаємо, як виглядає єдина біологічна донька Тома Круза.

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