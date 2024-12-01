Рідкісна поява: як виглядає донька Тома Круза (фото)

Окрім Сурі, у голлівудського актора є прийомні син та донька від шлюбу з Ніколь Кідман. Наразі дівчинка навчається в університеті на дизайнера.

18-річну Сурі Круз помітили на рідкісній прогулянці в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Єдина біологічна донька Тома Круза, яка відмовилася від прізвища свого зіркового батька, зʼявилася в темно-зеленій пуховій куртці. Студентка була одягнена у джинси вільного крою, а також у кросівки, закріплені на шнурках.

Її темне волосся було зібрано у хвіст. Зокрема, Сурі носила через ліве плече коричневу шкіряну сумку.

Сурі Круз

Наразі дівчина навчається на дизайнера на першому курсі університету Карнегі-Меллона, розташованого в Піттсбурзі, а її батько платить за навчання 65 тисяч доларів на рік.

"Вона розумна дівчина, і вона перетворюється на дуже розумну зрілу молоду жінку. У неї дуже близька група вірних друзів, і вона точно знає, звідки походить", — говорило джерело.

Том Круз з донькою Сурі Фото: Getty Images

Протягом багатьох років Том Круз не брав участі в житті єдиної рідної доньки, яку виховувала весь цей час мама, акторка Кеті Голмс. Том лише платив аліменти. Найбільшою проблемою в їхніх стосунках стала зацікавленість Круза в саєнтології, до якої Кеті та Сурі не хотіли долучатися.

Також у Тома є прийомні син Коннор та донька Ізабелла від шлюбу з Ніколь Кідман. З ними в актора набагато кращі стосунки.

Нагадаємо, як виглядає прийомний син Тома Круза.

Також Фокус писав про появу Кеті Голмс на червоній доріжці премії.