Редкое появление: как выглядит дочь Тома Круза (фото)

Кроме Сури, у голливудского актера есть приемные сын и дочь от брака с Николь Кидман. Сейчас девочка учится в университете на дизайнера.

18-летнюю Сури Круз заметили на редкой прогулке в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Единственная биологическая дочь Тома Круза, которая отказалась от фамилии своего звездного отца, появилась в темно-зеленой пуховой куртке. Студентка была одета в джинсы свободного кроя, а также в кроссовки, закрепленные на шнурках.

Ее темные волосы были собраны в хвост. В частности, Сури носила через левое плечо коричневую кожаную сумку.

Сури Круз

Сейчас девушка учится на дизайнера на первом курсе университета Карнеги-Меллона, расположенного в Питтсбурге, а ее отец платит за обучение 65 тысяч долларов в год.

"Она умная девушка, и она превращается в очень умную зрелую молодую женщину. У нее очень близкая группа верных друзей, и она точно знает, откуда происходит", — говорил источник.

Том Круз с дочерью Сури Фото: Getty Images

На протяжении многих лет Том Круз не принимал участия в жизни единственной родной дочери, которую воспитывала все это время мама, актриса Кэти Холмс. Том лишь платил алименты. Самой большой проблемой в их отношениях стала заинтересованность Круза в сайентологии, к которой Кэти и Сури не хотели приобщаться.

Также у Тома есть приемные сын Коннор и дочь Изабелла от брака с Николь Кидман. С ними у актера гораздо лучшие отношения.

Напомним, как выглядит приемный сын Тома Круза.

Также Фокус писал о появлении Кэти Холмс на красной дорожке премии.