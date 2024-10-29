Кэти Холмс в ярком платье вышла на красную дорожку премии CFDA Fashion Awards (фото)

Кэти Холмс продемонстрировала стройную фигуру в платье-миди. На звездном мероприятии бывшая жена Тома Круза в прекрасном настроении с удовольствием позировала фотографам.

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Американская актриса кино, театра и телевидения Кэти Холмс в ярком платье 28 октября появилась на церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards 2024 в Нью-Йорке, сообщает Daily Mail.

45-летняя звезда сериала "Бухта Доусона" блистала в платье с длинными рукавами розового и алого цвета из коллекции Carolina Herrera весна/лето 2025.

Актриса Кэти Холмс Фото: Getty Images

Длинное платье в пол имело небольшие вырезы по бокам, а на спине виднелся небольшой разрез, а также черный бант с длинными лентами. Свой образ Холмс дополнила парой красных туфель с закрытым носком, которые соответствовали цветовой гамме ее платья и черным клатчем.

Кэти Холмс Фото: Getty Images

Темно-русые волосы актрисы были разделены прямым пробором и собраны в низкий шикарный пучок на затылке. Из украшений она подобрала висячие серьги с розовыми камнями, а также надела несколько массивных колец на левую руку. Кэти с сияющим макияжем мило позировала на красной дорожке для фотографий.

К ней на красной дорожке присоединился нынешний креативный директор Carolina Herrera Уэс Гордон. На мероприятии присутствоали многие знаменитости, ключая знаменитостям на мероприятии, включая Блейк Лайвли, Кайли Дженнер, Энни Лейбовиц, Анна Винтур и другие.

Ранее, 22 августа, Кэти Холмс в стильном комбинезоне появилась на премьере фильма Зои Кравиц. Последние несколько лет актриса сосредоточилась на кинопроизводстве. Она написала сценарии к нескольким фильмам.