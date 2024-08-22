Кэти Холмс в стильном комбинезоне появилась на премьере фильма Зои Кравиц (фото)

Последние несколько лет бывшая жена Тома Круза сосредоточилась на кинопроизводстве. Кэти Холмс написала сценарии к нескольким фильмам.

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Американская актриса и режиссер Кэти Холмс в стильном наряде 21 августа появилась на показе фильма "Моргни дважды" в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.

45-летняя звезда сериала "Бухта Доусона" на этой неделе отвезла свою 18-летнюю дочь-первокурсницу Сури Круз в общежитие в престижном Университете Карнеги — Меллона, штат Пенсильвания. Теперь, видимо, у нее много свободного времени и она старается себя развлечь.

Кэти Холмс Фото: Getty Images

Бывшая жена звезды Голливуда Тома Круза выглядела потрясающе в бордовом комбинезоне в мелкую клеточку с короткими рукавами и застежкой на пуговицах спереди. Кэти была в приподнятом настроении, когда направлялась на показ. Актриса дополнила наряд лаковыми черными балетками, двумя огромными сумками — коричневой и белой, а также парой солнцезащитных очков. Холмс украсила себя ниткой жемчуга и простыми золотыми серьгами-кольцами.

Кэти Холмс, как и многие знаменитые актеры, посетила показ фильма "Моргни дважды", режиссерского дебюта Зои Кравиц, в котором ее жених Ченнинг Татум играет роль миллиардера, работающего в сфере технологий, Слейтера Кинга. По сюжету главный герой на благотворительном мероприятии знакомится с официанткой Фридой (ее играет Наоми Оки). Слейтер приглашает девушку и ее подругу присоединиться к нему и его друзьям. Все вместе они улетают на частном самолете на отдаленный остров. В какой-то момент Фрида замечает, что вокруг происходит что-то странное.

Ранее, 12 июня, сообщалось, что Кэти Холмс в шикарном платье прогулялась по Нью-Йорку. Она была замечена на прогулке в Сохо — одном из самых дорогих районов города.