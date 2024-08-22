Кеті Голмс у стильному комбінезоні з'явилася на прем'єрі фільму Зої Кравіц (фото)

Останні кілька років колишня дружина Тома Круза зосередилася на кіновиробництві. Кеті Голмс написала сценарії до кількох фільмів.

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Американська акторка і режисерка Кеті Голмс у стильному вбранні 21 серпня з'явилася на показі фільму "Моргни двічі" в Нью-Йорку, пише Daily Mail.

45-річна зірка серіалу "Бухта Доусона" цього тижня відвезла свою 18-річну доньку-першокурсницю Сурі Круз до гуртожитку в престижному Університеті Карнегі-Меллона, штат Пенсільванія. Тепер, мабуть, у неї багато вільного часу і вона намагається себе розважити.

Кеті Голмс Фото: Getty Images

Колишня дружина зірки Голлівуду Тома Круза мала приголомшливий вигляд у бордовому комбінезоні в дрібну клітинку з короткими рукавами і застібкою на ґудзиках спереду. Кеті була в піднесеному настрої, коли прямувала на показ. Актриса доповнила вбрання лаковими чорними балетками, двома величезними сумками — коричневою і білою, а також парою сонцезахисних окулярів. Голмс прикрасила себе ниткою перлів і простими золотими сережками-кільцями.

Кеті Голмс, як і багато знаменитих акторів, відвідала показ фільму "Моргніть двічі", режисерського дебюту Зої Кравіц, у якому її наречений Ченнінг Татум грає роль мільярдера, що працює у сфері технологій, Слейтера Кінга. За сюжетом головний герой на благодійному заході знайомиться з офіціанткою Фрідою (її грає Наомі Окі). Слейтер запрошує дівчину та її подругу приєднатися до нього і його друзів. Всі разом вони відлітають на приватному літаку на віддалений острів. У якийсь момент Фріда помічає, що навколо відбувається щось дивне.

Раніше, 12 червня, повідомлялося, що Кеті Голмс у шикарній сукні прогулялася Нью-Йорком. Вона була помічена на прогулянці в Сохо — одному з найдорожчих районів міста.