Кэти Холмс в скромном платье посетила звездную постановку на Бродвее (фото)

Последние несколько лет бывшая жена Тома Круза сосредоточилась на кинопроизводстве. Кэти Холмс написала сценарии к нескольким фильмам, а в этот раз сыграла в знаменитом спектакле.

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Знаменитая американская актриса Кэти Холмс привлекла всеобщее внимание, появившись 10 октября на премьере долгожданной бродвейской постановки "Наш городок" Торнтона Уайлдера в театре Бэрримор, сообщает Daily Mail.

45-летняя Холмс играет главную роль миссис Уэбб в пьесе, которая не ставилась на Бродвее более 20 лет.

Кєти Холмс играет в пьесе "Наш городок"

На премьере Кэти прошла по красной дорожке в скромном черном атласном платье в пол с шикарным поясом на талии и разрезом на левой стороне юбки. Темноволосые волосы звезды сериала "Бухта Доусона" были зачесаны назад, что позволило ей продемонстрировать свои серебряные серьги. Свой образ актриса дополнила черными туфлями с золотистыми носками. Она позировала фотографам перед началом представления в театре Бэрримор, держа в руках небольшую сумочку-клатч.

Кэти Холмс Фото: Getty Images

Бывшая жена Тома Круза поделилась, что пьеса "меняется каждый вечер" из-за разногласий в сплоченной "команде" из 28 актеров, с которыми она играет.

"Здесь есть настоящее чувство команды. Это отличается от фильма. В театре вы находитесь рядом друг с другом", — объяснила Холмс.

Первоначально спектакль был показан на Бродвее в 1938 году и мгновенно стал классикой американской сцены, получив Пулитцеровскую премию за лучшую драму. Новаторская метапьеса, рассказанная режиссером, повествует о жизни деревни в Нью-Гэмпшире на заре XX века. На фоне спартанских декораций персонажи путешествуют во времени.

Недавно, 22 августа, Кэти Холмс в стильном комбинезоне появилась на премьере фильма Зои Кравиц.