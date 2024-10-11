Кеті Голмс у скромній сукні відвідала зіркову постановку на Бродвеї (фото)

Останні кілька років колишня дружина Тома Круза зосередилася на кіновиробництві. Кеті Голмс написала сценарії до кількох фільмів, а цього разу зіграла в знаменитій виставі.

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Знаменита американська актриса Кеті Голмс привернула загальну увагу, з'явившись 10 жовтня на прем'єрі довгоочікуваної бродвейської постановки "Наше містечко" Торнтона Вайлдера в театрі Беррімор, повідомляє Daily Mail.

45-річна Голмс грає головну роль місіс Вебб у п'єсі, яку не ставили на Бродвеї понад 20 років.

Кеті Голмс грає у п'єсі "Наше містечко"

На прем'єрі Кеті пройшла червоною доріжкою в скромній чорній атласній сукні довжиною до підлоги з шикарним поясом на талії і розрізом на лівій стороні спідниці. Темноволосе волосся зірки серіалу "Бухта Доусона" було зачесане назад, що дало їй змогу продемонструвати свої срібні сережки. Свій образ акторка доповнила чорними туфлями із золотистими шкарпетками. Вона позувала фотографам перед початком вистави в театрі Беррімор, тримаючи в руках невелику сумочку-клатч.

Кеті Голмс Фото: Getty Images

Колишня дружина Тома Круза поділилася, що п'єса "змінюється щовечора" через розбіжності у згуртованій "команді" з 28 акторів, з якими вона грає. "Тут є справжнє відчуття команди. Це відрізняється від фільму. У театрі ви перебуваєте поруч один з одним", — пояснила Голмс.

Спочатку спектакль був показаний на Бродвеї 1938 року і миттєво став класикою американської сцени, отримавши Пулітцерівську премію за найкращу драму. Новаторська метап'єса, розказана режисером, оповідає про життя села в Нью-Гемпширі на зорі XX століття. На тлі спартанських декорацій персонажі подорожують у часі.

Нещодавно, 22 серпня, Кеті Голмс у стильному комбінезоні з'явилася на прем'єрі фільму Зої Кравіц.