Кеті Голмс у яскравій сукні вийшла на червону доріжку премії CFDA Fashion Awards (фото)

Кеті Голмс продемонструвала струнку фігуру в сукні-міді. На зірковому заході колишня дружина Тома Круза в чудовому настрої із задоволенням позувала фотографам.

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Американська акторка кіно, театру і телебачення Кеті Голмс у яскравій сукні 28 жовтня з'явилася на церемонії вручення премії CFDA Fashion Awards 2024 у Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

45-річна зірка серіалу "Бухта Доусона" виблискувала в сукні з довгими рукавами рожевого і червоного кольору з колекції Carolina Herrera весна/літо 2025.

Актриса Кеті Голмс Фото: Getty Images

Довга сукня до підлоги мала невеликі вирізи з боків, а на спині виднівся невеликий розріз, а також чорний бант із довгими стрічками. Свій образ Голмс доповнила парою червоних туфель із закритим носком, які відповідали колірній гамі її сукні, і чорним клатчем.

Кеті Голмс Фото: Getty Images

Темно-русяве волосся акторки було розділене прямим проділом і зібране в низький шикарний пучок на потилиці. З прикрас вона підібрала висячі сережки з рожевим камінням, а також одягла кілька масивних каблучок на ліву руку. Кеті з сяйливим макіяжем мило позувала на червоній доріжці для фотографій.

До неї на червоній доріжці приєднався нинішній креативний директор Carolina Herrera Вес Гордон. На заході були присутні багато знаменитостей, включно з Блейк Лайвлі, Кайлі Дженнер, Енні Лейбовіц, Анною Вінтур та іншими.

Раніше, 22 серпня, Кеті Холмс у стильному комбінезоні з'явилася на прем'єрі фільму Зої Кравіц. Останні кілька років акторка зосередилася на кіновиробництві. Вона написала сценарії до кількох фільмів.