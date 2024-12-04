Дочь Тома Круза разошлась с бойфрендом (фото)

Разрыв дался Суре тяжело. Она верила, что влюблена, поэтому не боялась это показать миру.

Сури Круз "тихо рассталась" со своим бойфрендом Тоби Коэном, и подростки больше не общаются после недолгого летнего романа. Об этом пишет Daily Mail.

Об отношениях дочери Тома Круза стало известно летом, когда Тоби посетил выпускной бал с Сури. Впоследствии их несколько раз замечали на свиданиях.

Инсайдеры утверждают, что разрыв в конце лета дался Сури "непросто".

Знаменитый подросток сейчас учится на первом курсе университета Карнеги-Меллона, а Тоби учится в престижном музыкальном колледже Беркли в Бостоне.

"Сури верила, что она влюблена, и не боялась это показать миру, поэтому разрыв дался ей непросто, но она пережила это с помощью своих друзей", — говорит источник.

Сури Круз Фото: скріншот

Дочь Тома Круза и Кэти Холмс была с юным музыкантом хорошими друзьями в течение длительного времени, поэтому это было особенно трудно, но, как говорит инсайдер, "она сильная молодая женщина".

Теперь студентка спокойно переживает разрыв и знает, что приняла "правильное решение".

Сури Круз на выпускном с бойфрендом

"Сейчас они не общаются, но она не испытывает к нему обиды", — добавил источник.

Что касается Тоби, то в октябре он поделился фрагментом песни, который он написал и в котором упоминается, что он по кому-то скучает.

Напомним, как выглядит сын Тома Круза.

Также Фокус писал о свидании Сури Круз с ее уже бывшим бойфрендом.