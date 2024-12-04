Донька Тома Круза розійшлася з бойфрендом (фото)

Розрив дався Сурі важко. Вона вірила, що закохана, тому не боялася це показати світові.

Сурі Круз "тихо розлучилася" зі своїм бойфрендом Тобі Коеном, і підлітки більше не спілкуються після недовгого літнього роману. Про це пише Daily Mail.

Про стосунки доньки Тома Круза стало відомо влітку, коли Тобі відвідав випускний бал із Сурі. Згодом їх кілька разів помічали на побаченнях.

Інсайдери стверджують, що розрив наприкінці літа дався Сурі "непросто".

Знаменитий підліток наразі навчається на першому курсі університету Карнегі-Меллона, а Тобі навчається в престижному музичному коледжі Берклі в Бостоні.

"Сурі вірила, що вона закохана, і не боялася це показати світові, тому розрив дався їй непросто, але вона пережила це за допомогою своїх друзів", — каже джерело.

Сурі Круз Фото: Скріншот

Донька Тома Круза та Кеті Голмс була з юним музикантом хорошими друзями протягом тривалого часу, тому це було особливо важко, але, як каже інсайдер, "вона сильна молода жінка".

Тепер студентка спокійно переживає розрив і знає, що прийняла "правильне рішення".

Сурі Круз на випускному з бойфрендом

"Наразі вони не спілкуються, але вона не відчуває до нього образи", — додало джерело.

Щодо Тобі, то в жовтні він поділився фрагментом пісні, який він написав і в якому згадується, що він за кимось сумує.

Нагадаємо, як виглядає син Тома Круза.

Також Фокус писав про побачення Сурі Круз з її уже колишнім бойфрендом.