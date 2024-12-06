Донька Тома Круза стала мільйонеркою: деталі

Сурі — єдина біологічна дитина голлівудського актора. З нею Том практично не спілкується, проте подбав про фінансове забезпечення майбутнього спадкоємиці.

18-річна донька Тома Круза та Кеті Голмс Сурі стала мільйонеркою. Про це пише Daily Mail.

Трастовий фонд її зіркового батька "спрацював", коли 18 квітня 2024 дівчині виповнилося 18 років.

"Частиною шлюборозлучної угоди є те, що трастовий фонд, наданий Томом Крузом, буде розділений з дочкою Сурі Круз, коли їй виповниться 18 років, і це суттєво", — розповіло джерело.

Сурі дозволили отримати до доступ до фонду, коли їй виповнилося 18 років у квітні. Решта грошей стане доступною доньці Тома Круза, коли їй виповниться 30 років.

Трастовий фонд був створений так, щоб вона не отримала всі гроші відразу і "не була перевантажена".

Кеті Голмс з донькою Сурі Фото: Getty Images

Окрім Тома, Кеті також створила власний трастовий фонд для своєї єдиної дитини.

"Кеті, звісно, ​​дбає про свою доньку. Вона хоче, щоб вона була добре забезпечена і мала чудову якість життя", — каже інсайдер.

Як відомо, статки Тома Круза перевищують 600 мільйонів доларів. А статки Кеті Голмс становлять 25 мільйонів доларів.

Пара розлучилася у 2012 році. І з того часу актор практично не бачився з єдиною біологічною донькою. А від шлюбу з колишньою дружиною Ніколь Кідман у Круза є дочка Ізабелла, а також син Коннор, яких зірки всиновили в 90-х.

Цього року Сурі вирушила до Університету Карнегі-Меллона в Піттсбурзі, штат Пенсільванія, щоб вивчати моду, після того, як закінчила школу. На випуску вона публічно відмовилася від прізвища батька та назвалася "Сурі Ноель" — Ноель — друге ім’я Кеті Голмс.

Кеті Голмс та Том Круз Фото: Getty Images

Нагадаємо, Сурі Круз розійшлася з бойфрендом.

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