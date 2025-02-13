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Стиль жизни

Том Круз признался, на съемках какого фильма потерял сознание (видео)

Том Круз, миссия невозможна, Том Круз потерял сознание, трюки тома круза, режиссер Кристофер МакКуорри, Итан Хант
Фото: Getty Images | Том Круз

Голливудский актер пострадал от недостатка кислорода во время съемок трюков в самолете. Этот фильм может стать последним во франшизе.

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62-летний американский актер Том Круз потерял сознание, выполняя трюк в фильме, и это было не во время полета на истребителе P-51 в "Топ Ган: Мэверик". Об этом пишет Empire.

Голливудский актер пострадал от недостатка кислорода во время съемок трюков в самолете для фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата", который выйдет 22 мая 2025 года в Украине.

Актер повторяет свою роль Итана Ханта в, вероятно, последнем фильме серии боевиков.

Тизер фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата"

Круз вспомнил: "Когда вы высовываете лицо (из самолета), двигаясь со скоростью более 120-130 миль в час, вы не получаете кислорода. Поэтому мне пришлось научиться дышать. Были моменты, когда я физически терял сознание; Я не смог вернуться в кабину".

В предыдущих фильмах "Миссия невыполнима" голливудский актер поднимался на небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае и цеплялся за крышу движущегося поезда.

Режиссер картины — Кристофер МакКуорри. Ранее он говорил: "В этом фильме есть трюки, которые растопят ваш мозг. Был день в Африке — любой день в Африке — когда Том вышел бы и сделал что-то, превосходящее все, что он делал раньше".

Том Круз показал съемки трюка

Ходят слухи о том, что "Миссия невыполнима. Финальная расплата" может стать последним фильмом в долгосрочной франшизе, но Том Круз остается молчаливым по этому вопросу.

Актер говорил: "Вы должны посмотреть фильм. Сейчас мне трудно это обсуждать, потому что это действительно то, что вам придется пережить".

А режиссер картины отмечал: "Надеюсь, это удовлетворительное завершение 30-летней истории. Я почти уверен, что люди почувствуют, что название было уместным".

Напомним, как выглядит единственная родная дочь Тома Круза Сури.

Также Фокус писал о том, что Тому Крузу вручили высшую премию ВМС США.