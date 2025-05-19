Не "Місією" єдиною: Том Круз анонсував продовження культових фільмів
Після виходу восьмої частини франшизи "Місія неможлива" під назвою "Фінальна розплата", яку більшість кінокритиків вважають завершальною, Том Круз заявив, що не має наміру йти на спочинок і повернеться в продовженнях інших культових картин.
Про це пише Variety.
За словами 62-річної суперзірки, він і його команда "працюють" над потенційними продовженнями для "Топ ган" 2022 року і гоночного трилера 1990 року "Дні грому".
"Так, ми думаємо й обговорюємо безліч різних історій і те, що ми могли б зробити і що можливо. Мені знадобилося 35 років, щоб придумати "Найкращий стрілець: Меверік", тому всі ці речі, над якими ми працюємо, ми обговорюємо "Дні грому" і "Найкращий стрілець: Меверік". Є безліч інших фільмів, над якими ми зараз активно працюємо. Я завжди знімаю фільм, готую фільм, публікую фільм. Я щойно закінчив фільм з Алехандро Іньярріту, який зняв "Того, хто вижив", і ми випустимо його. Це був незвичайний досвід, і [режисер "Місія неможлива" Крістофер МакКуоррі], і я завжди працюємо над кількома різними фільмами", – заявив він.
"Меверік", випущений у травні 2022 року, став касовим хітом, зібравши $1,49 млрд по всьому світу. Касові збори картини "Дні грому" склали $157 млн.
Круз першим почав переговори про повернення в "Дні грому 2" ще в листопаді 2024 року. Своєю чергою продюсер "Найкращого стрільця: Меверік" Джеррі Брукхаймер заговорив про продовження історії.
У січні 2024 року стало відомо, що "Найкращий стрілець 3" перебуває в розробці в Paramount.
За словами джерел, співавтор сценарію "Меверіка" Ерен Крюгер напише сценарій, і студія сподівається повернути режисера Джозефа Косинські для триквела.
Як згадав Круз, його наступний проєкт – фільм із режисером Алехандро Гонсалесом Іньярріту, назву якого він не озвучив. У жовтні 2024-го з'явилася інформація, що зйомки мали розпочатися у Великій Британії вже в листопаді того ж року. Поряд із Крузом до акторського складу увійшли Сандра Гюллер, Джон Гудман, Майкл Стулбарг, Джессі Племонс і Софі Вайлд.
Раніше Фокус писав, що Том Круз виліз на дах кінотеатру в Лондоні, а його останній фільм у Каннах супроводжували п'ятихвилинними оваціями.