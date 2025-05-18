Ядерный коллапс на флешке: рецензия на фильм "Миссия невыполнима: Финальная расплата"

В Украине скоро стартует новая, восьмая, и, по слухам, последняя часть франшизы "Миссия невыполнима" – "Миссия невыполнима: Финальная расплата". Грандиозная история достигла своего апогея и с гордостью готовится покинуть мировые подмостки, закрепив за собой репутацию главной экшен-франшизы начала XXI века.

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Фокус уже посмотрел картину.

О чем фильм "Миссия невыполнима: Финальная расплата" 2025 ("Миссия невыполнима 8")

Начинается фильм с рубрики "ранее в сериале", в ходе которой зрителям напоминают все, чем запомнились предыдущие серии франшизы, начиная с 1996 года. Такая вот ретроспектива-увертюра для поклонников, которая подчеркнула намерение авторов завершить историю Итана Ханта (Том Круз) в качестве самого эффективного спасителя мира.

Трейлер фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата" 2025

В целом, это было для того, чтобы подчеркнуть важность персонажа за последние десятилетия. Режиссер Кристофер МакКуорри, написавший сценарий в соавторстве с Эриком Йендресеном, с самого начала рассматривал "Миссию 8" как финал франшизы, пересказывая не только последний фильм, но и все семь предыдущих частей.

На этот раз Итану предстоит сражаться с проекцией ИИ под названием Сущность, которая решила получить контроль над ключевыми ядерными объектами в мире – в США, Китае, России, Пакистане, Индии, Великобритании, Северной Корее, Израиле и Франции.

Противостоять Ханту будет антигерой Гэбриэль, желающий обуздать Сущность и использовать ее в своих интересах, чтобы завладеть миром.

Почему проекция ИИ решила выбрать путь тотального уничтожения населения Земли, зрителям не объясняют. Говорят только, что Сущность всему научилась у людей и поставила для себя главной целью использование всего ядерного арсенала планеты одновременно.

Фото: Кадр из фильма

Теперь Итану предстоит прыгать в ледяную воду Арктики, отыскать российскую подводную лодку на дне Баренцева моря, выиграть воздушный бой на аналоговых самолетах, победить кессонную болезнь и все время много и быстро бегать. К слову, все же помнят, что Том Круз большинство трюков в "Миссии" выполняет сам? Новая лента – не исключение.

В этой непростой и по-настоящему невыполнимой миссии Итану Ханту помогает его команда, в которую входят Грейс (Хейли Этвелл), Лютер (Винг Рэймс) и Бенджи (Саймон Пегг).

Плюсы и минусы фильма "Миссия невыполнима 8" с Томом Крузом

Из минусов сразу стоит отметить многочисленные и слишком длинные паузы в ходе лирических диалогов, задача которых – подчеркнуть драматизм, но вместо этого создатели добиваются лишь легкого раздражения зрителей. Эта неприятность происходит с фильмом в течение первых 40 минут повествования.

Когда авторы ощутили, что играть на нервах поклонников так долго не стоит, динамика картины наладилась и срочно перенесла всех вовлеченных на базу в Арктике для конфликта с русскими, которые неловко "уронили" смертоносную подлодку и забыли, где.

Фото: Кадр из фильма

Из неоспоримых плюсов – грандиозные трюки, яркие локации: Лондон, каньон в Южной Африке, льды на Северном полюсе, а главное – встреча с любимым героем. И черт с ним со всем, что противоречит законам физики, притяжения, логики и других малозначительных вещей, главное – впечатления, по которым мы успели соскучиться с 2023 года, с момента выхода "Миссии 7". И дай Бог каждому бегать как Том Круз в кадре в свои 62 года!

Ранее Фокус писал, что Том Круз залез на крышу кинотеатра в Лондоне, а фильм "Миссия невыполнима 8" в Каннах сорвал овации.