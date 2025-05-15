Том Круз сорвал пятиминутные овации в Каннах (видео)

Накануне в Каннах на 78-м международном кинофестивале состоялась премьера новой части франшизы "Миссия невыполнима". Она прошла в Большом театре Люмьер и завершилась овациями, которые продолжали не менее пяти минут.

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Об этом пишет People.

62-летний Том Круз, исполнивший в фильме "Миссия невыполнима: Финальная расплата" главную роль, наслаждался успехом и благодарил публику.

На платформе X (ранее Twitter) появилось видео, как актер идет по проходу, пока зрители театра ему аплодируют. К нему присоединились режиссер Кристофер МакКуорри, а также другие актеры – Хейли Этвелл, Саймон Пегг, Ханна Уоддингем, Анджела Бассетт, Эсай Моралес, Пом Клементьефф и Грег Тарзан Дэвис.

Круз поблагодарил публику фестиваля за аплодисменты, сказав, что очень счастлив быть частью франшизы, которую представляет уже три десятилетия. Актер также сказал теплые слова в адрес МакКуорри, который снял четыре фильма "Миссия невыполнима".

"Каждый шаг на этом пути, что вы сделали, как вы это расширили, как вы просто превзошли наши ожидания", — заявил Том, назвав режиссера "абсолютно блестящим".

Круз добавил, что с нетерпением ждет возможности снять другие фильмы с Кристофером в будущем.

Вернется ли он когда-нибудь к франшизе, по-прежнему остается загадкой. Актер не рассказал фанатам, является ли "Финальная расплата" последним в серии фильмов о похождениях агента Итана Ханта.

"Мы прекрасно провели время на съемках, и это было очень весело. Теперь мы просто хотим, чтобы вы все наслаждались этим и знали – кульминация наступила прямо сейчас", – загадочно сказал голливудский небожитель.

Начиная с оригинальной адаптации шпионского сериала 1960-х годов в 1996-м, Круз поражал зрителей эпическими трюками и профессионализмом в роли агента Итана Ханта для "Миссия невыполнима". Восьмая часть картины выходит в мировой прокат 23 мая.

Лента продолжится там, где закончился конфликт фильма 2023 года "Смертельная расплата", который изначально назывался "Смертельная расплата. Часть 1", когда Хант и его команда сражаются с искусственным интеллектом, известным как "Сущность".

Ранее Фокус писал, что Том Круз залез на крышу кинотеатра в Лондоне.