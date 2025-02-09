На высоте 2 км: Том Круз показал трюк для "Миссия невыполнима: Финальное расплата" (видео)

Режиссер Кристофера Маккуорри спокойно следил за тем, как Том Круз держался за веревку, которая свисала из кабины перевернутого аэроплана. В соцсетях трюк назвали невероятным.

Related video

Актер Том Круз поделился закулисными кадрами съемок последнего фильма кинофраншизы "Миссия невыполнима: Финальная расплата". Видео снято с двух ракурсов и из него становится понятно, что актер висел над землей на высоте 2 км и при этом держался за перевернутый аэроплан. Кадры уникального трюка Круз разместил на странице в соцсети X (Twitter).

О том, что трюк Круза был действительно рискованным, свидетельствуют видео с двух камер. Однако камера снимает актера, который держится пальцами за тонкий ремень на корпусе самолета и его едва не сносят порывы ветра. Заметно, что под ним — не менее километра высоты. Другая камера показывает режиссера Кристофера Маккуорри, который следит за процессом. Когда камера разворачивается, то видим Тома Круза, который висит под перевернутым аэропланом и самостоятельно выполняет рискованный трюк.

В сообщении с видео актер написал единственное слово, и больше никак не комментировал свое поведение.

"Подожди...", — написал он.

Том Круз — трюк с самолетом Фото: Скриншот Тоа Круз — кадры, которые показывают перевернутый самолет Фото: Скриншот

Сообщение Тома Круза появилось в сети 7 февраля. В течение двух суток оно набрало более 2,4 млн просмотров, 58 тыс. лайков и 1 тыс. комментариев. Некоторые пишут, что боятся находиться на втором этаже, а актер побывал на высоте двух километров. Другие отмечали, что главный герой Итан Хант, которого играет Круз, действительно может сделать все миссии совершенными. Также люди радовались, что "вернулся Золотой век Голливуда" и что "без [Круза] кино было бы плохим".

Том Круз — отзывы на трюк в "Миссия невыполнима: Финальная расплата" Фото: Скриншот

Том Круз — детали биографии и последний фильм

"Миссия невыполнима: Финальная расплата" — восьмая часть кинофраншизы "Миссия невыполнима". Главный герой — спецагент Итан Хант, который каждый раз переживает сногсшибательные приключения для спасения мира, друзей и любимой. Из анонса следует, что он снова будет сражаться с антигероем Габриэлем и "Сущностью". В интервью изданию Empire актер заявил, что будут еще более удивительные трюки на подводной лодке. Кроме того, какая-то часть событий произойдет в космосе. Дата выхода фильма — 23 мая 2025 года.

Миссия невыполнима: Финальная расплата — трейлер фильма

Том Круз — 62-летний голливудский актер, кинорежиссер и кинопродюсер. Круз играл главную роль во всех фильмах "Миссия невыполнима". Среди его достижений — три "Золотых глобуса", четыре номинации на "Оскар", награда "Золотая пальмовая ветвь". Самые известные роли — в фильмах "Человек дождя", "Интервью с вампиром", "Фирма", "Магнолия" и других 50 лентах.

Отметим, в феврале 2024 года папарацци заметили, что Том Круз несколько изменил внешность. Например, он отрастил волосы. Издание Daily Mail предположило, что именно тогда, вероятно, начались съемки новой серии "Миссия невыполнима".

Напоминаем, в январе Daily Mail сообщило, что жена президента США Мелания Трамп планирует снять документальный фильм и пригласила скандального режиссера.