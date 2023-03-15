Квентин Тарантино дописал сценарий своего последнего фильма: о чем будет картина

О чем будет последний фильм Квентина Тарантино, на данный момент официально необъявлено, однако инсайдеры рассказали приблизительные детали сюжета.

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59-летний американский режиссер Квентин Тарантино заявлял, что к 60 годам снимет свой десятый фильм и завершит карьеру. Похоже на то, что свое обещание он сдержит. Режиссер заявил, что написал сценарий картины, которую планирует снять осенью, сообщает The Hollywood Reporter.

Последний фильм Квентина Тарантино имеет рабочее название "Кинокритик". Какой будет десятый фильм Тарантино, пока официально не разглашается, однако, по словам источников, знакомых с деталями сценария, действие картины происходит в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе. Не исключено, что во главу сюжета будет положена история Полины Кель, одной из самых влиятельных кинокритиков всех времен. В конце 1970-х Кель очень недолго проработала консультантом в Paramount, и на эту должность она согласилась по просьбе актера Уоррена Битти. Время этой работы Paramount, похоже, совпадает с местом действия сценария — и известно, что режиссер глубоко уважает Кель, что повышает вероятность того, что она станет героем фильма.

Кель была не только известным кинокритиком, но также писательницей и эссеисткой. Она скончалась в 2001 году.

Пока что неизвестно, какая студия займется производством фильма. Скорее всего, это будет Sony, где у Тарантино тесные отношения с топ-руководителем Томом Ротманом. Sony распространила "Однажды в Голливуде", опус режиссера 2019 года о кинопроизводстве 1960-х годов, а также заключила с ним уникальную сделку, по которой авторские права со временем переходят к нему.

Лента "Однажды в Голливуде" получила два "Оскара", будучи номинированной в 10 и собрала 377 млн долларов по всему миру.

За голы работы Тарантино успел поработать с самыми выдающимися актерами. Он два раза снимал Леонардо ДиКаприо и Брэда Питта, привел Кристофа Вальца к двум победам на "Оскаре", часто работал с Сэмюэлом Л. Джексоном.

Многие задаются вопросами, почему десятый фильм будет последним у Тарантино и почему Квентин решил завершить карьеру. Сам режиссер по этому поводу говорил, что у него есть конечное количество фильмов, говоря, что хотел снять 10 фильмов или уйти на пенсию к тому времени, когда ему исполнится 60. Он придерживается философии, что режиссеры теряют связь с возрастом.

"Я хочу остановиться в какой-то момент. Режиссеры не становятся лучше с возрастом. Обычно худшими фильмами в их фильмографии являются последние четыре в конце. Я зациклен на своей фильмографии, и один плохой фильм портит три хороших. Я не хочу, чтобы в моей фильмографии была эта плохая, оторванная от реальности комедия, фильм, который заставляет людей думать: "О, чувак, он все еще думает, что это было 20 лет назад"", – признавался он в одном из своих интервью.

Ранее Фокус писал, что Квентин Тарантино уже анонсировал, чем займется на пенсии.