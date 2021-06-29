"Я отдал все, что у меня было": Квентин Тарантино решил завершить карьеру (видео)

Режиссер думает о последнем проекте, а пока переключится на литературу. На днях выходит его первый роман "Однажды в Голливуде". Кроме того, он подумывает попробовать свои силы в театре.

"Отец" "Криминального чтива", "Бесславных ублюдков", "Убить Билла", 58-летний американский режиссер Квентин Тарантино намекнул на то, что отдал кинематографу все, что мог, и пришло время задуматься об отдыхе. Об этом он заявил в шоу Билла Махера Real Time with Bill Maher.

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Услышав об этом, ведущий ответил, что Квентин – "еще слишком молодой и находится на пике, чтобы уходить".

"Именно поэтому я хочу уйти. Потому что я знаю историю кино, и на данный момент до конца режиссеры не совершенствуются. Я проработал в кино 30 лет. Это долгая карьера, очень долгая карьера, и я отдал все, что у меня было", – парировал режиссер.

В качестве примеров он привел Стэнли Кубрика и Серджио Леоне, которые не делали слишком много фильмов, но те, над которыми она работали, стали классикой мирового кинематографа.

Сейчас Тарантино думает о последнем проекте, который он возьмет в кино. Он поспешил уточнить, что это точно будет не римейк его первого фильма "Бешенные псы" (1992), который открыл ему дорогу в большое кино.

Пока же Квентин пробует себя в написании книг. Уже опубликован его первый роман "Однажды в в Голливуде", который является адаптацией одноименного фильма Тарантино. Она выйдет на следующей неделе в США и Англии, переводы ожидаются в августе в Бельгии и Франции.

Режиссер уже вовсю трудится над вторым романом. Это будет публицистика, посвященная фильмам 70-х.

"Богатое сочетание эссе, обзоров, личных писаний и дразнящих вопросов одного из самых известных кинематографистов и его самого преданного поклонника", – охарактеризовал книгу Тарантино.

Сейчас в фильмографии режиссера – 9 картин. Кроме уже упомянутых выше, огромным успехом у зрителей пользовались "Омерзительная восьмерка", "Джанго освобожденный", "Джеки Браун", "Доказательство смерти".

Не исключено, что Тарантино задумывается о пенсии еще и потому, что хочет больше времени уделить семье и ребенку. 22 февраля этого года его супруга израильская певица Даниэла Пик родила сына.