"Я віддав усе, що в мене було". Квентін Тарантіно вирішив завершити кар'єру (відео)

Режисер думає про останній проект, а поки переключиться на літературу. Днями виходить його перший роман "Одного разу в Голлівуді". Крім того, він подумує спробувати свої сили в театрі.

"Батько" "Кримінального чтива", "Безславних виродків", "Вбити Білла", 58-річний американський режисер Квентін Тарантіно натякнув на те, що віддав кінематографу все, що міг, і настав час задуматися про відпочинок. Про це він заявив у шоу Білла Махера Real Time with Bill Maher.

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Почувши про це, ведучий відповів, що Квентін — "ще занадто молодий і перебуває на піку, щоб йти".

"Саме тому я хочу піти. Тому що я знаю історію кіно, і наразі до кінця режисери не вдосконалюються. Я пропрацював у кіно 30 років. Це довга кар'єра, дуже довга кар'єра, і я віддав усе, що в мене було", — парирував режисер.

Як приклади він навів Стенлі Кубрика і Серджіо Леоне, які не робили занадто багато фільмів, але ті, над якими вона працювали, стали класикою світового кінематографу.

Наразі Тарантіно думає про останній проект, який він візьме в кіно. Він поспішив уточнити, що це точно буде не римейк його першого фільму "Скажені пси" (1992), який відкрив йому дорогу у велике кіно.

Поки ж Квентін пробує себе в написанні книг. Уже опубліковано його перший роман "Одного разу в в Голлівуді", який є адаптацією однойменного фільму Тарантіно. Вона вийде на наступному тижні в США й Англії, переклади очікуються в серпні в Бельгії і Франції.

Режисер уже щосили трудиться над другим романом. Це буде публіцистика, присвячена фільмам 70-х.

"Багате поєднання есе, оглядів, особистих писань і дражливих питань одного з найвідоміших кінематографістів і його найбільш відданого шанувальника", — охарактеризував книгу Тарантіно.

Наразі у фільмографії режисера — 9 картин. Крім уже згаданих вище, величезний успіх у глядачів мали "Мерзенна вісімка", "Джанго звільнений", "Джекі Браун", "Доказ смерті".

Не виключено, що Тарантіно замислюється про пенсію ще й тому, що хоче більше часу приділити сім'ї та дитині. 22 лютого цього року його дружина ізраїльська співачка Даніела Пік народила сина.