Квентін Тарантіно дописав сценарій свого останнього фільму: про що буде картина

Про що буде останній фільм Квентіна Тарантіно, наразі офіційно не оголошено, проте інсайдери розповіли про приблизні деталі сюжету.

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59-річний американський режисер Квентін Тарантіно заявляв, що до 60 років зніме свій десятий фільм і завершить кар'єру. Схоже на те, що свою обіцянку він дотримає. Режисер заявив, що написав сценарій картини, яку планує зняти восени, повідомляє The Hollywood Reporter.

Останній фільм Квентіна Тарантіно має робочу назву "Кінокритик". Яким буде десятий фільм Тарантіно, поки офіційно не розголошується, проте, за словами джерел, знайомих із деталями сценарію, дія картини відбувається наприкінці 1970-х років у Лос-Анджелесі. Не заперечується, що на чільне місце буде покладено історію Поліни Кель, однієї з найвпливовіших кінокритиків усіх часів. Наприкінці 1970-х Кель дуже недовго пропрацювала консультантом у Paramount, і на цю посаду вона погодилася на прохання актора Воррена Бітті. Час цієї роботи Paramount, схоже, збігається з місцем сценарію — і відомо, що режисер глибоко поважає Кель, що підвищує ймовірність того, що вона стане героїнею фільму.

Кель була не лише відомою кінокритикинею, а й письменницею та есеїсткою. Вона померла в 2001 році.

Поки що невідомо, яка студія займатиметься виробництвом фільму. Найімовірніше, це буде Sony, де в Тарантіно тісні стосунки з топкерівником Томом Ротманом. Sony розповсюдила "Одного разу в Голлівуді", опус режисера 2019 року про кіновиробництво 1960-х років, а також уклала з ним унікальну угоду, за якою авторські права згодом переходять до неї.

Стрічка "Одного разу в Голлівуді" отримала два "Оскари", будучи номінованою у 10 і зібрала 377 млн доларів по всьому світу.

За роки роботи Тарантіно встиг попрацювати з найвидатнішими акторами. Він двічі знімав Леонардо Ді Капріо та Бреда Пітта, привів Крістофа Вальца до двох перемог на "Оскарі", часто працював із Семюелом Л. Джексоном.

Багато хто запитує, чому десятий фільм буде останнім у Тарантіно і чому Квентін вирішив завершити кар'єру. Сам режисер із цього приводу говорив, що він має кінцеву кількість фільмів, кажучи, що хотів зняти 10 фільмів або піти на пенсію до того часу, коли йому виповниться 60. Він дотримується філософії, що режисери втрачають зв'язок із віком.

"Я хочу зупинитися в якийсь момент. Режисери не стають краще з віком. Зазвичай найгіршими фільмами в їхній фільмографії є останні чотири наприкінці. Я зациклений на своїй фільмографії, й один поганий фільм псує три добрих. Я не хочу, щоб у моїй фільмографії була ця погана, відірвана від реальності комедія, фільм, який змушує людей думати: "О, чувак, він все ще думає, що це було 20 років тому", — зізнавався він в одному зі своїх інтерв'ю.

Раніше Фокус писав, що Квентін Тарантіно вже анонсував чим займеться на пенсії.