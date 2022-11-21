Від бойовиків до серіалів. Квентін Тарантіно анонсував новий проєкт

Деталі майбутнього серіалу тримаються у секреті.

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59-річний американський режисер Квентін Тарантіно, який нещодавно заявляв про наміри завершити кінокар'єру, знявши 10-ий фільм, оголосив про плани повернутися на телебачення, повідомляє Variety.

Оскароносний режисер планує зняти восьмисерійний серіал у 2023 році. Це стане його першою роботою протягом останніх майже 20 років. Востаннє у серіалах він працював у 2005-му, знявши два епізоди серіалу "CSI: Місце злочину".

Тарантіно неодноразово замислювався про те, щоб повернутися до виробництва серіалів. У лютому цього року ЗМІ повідомляли про інтерес режисера до перезапуску шоу "Правосуддя" на FX.

До нього раніше зверталися з проханням "полірувати діалоги у перезавантаженні "Вала" Семюеля Л. Джексона 2000 року, але він відхилив пропозицію". Коли його запитали, який комікс він хотів би адаптувати, Тарантіно сказав, що він був би зацікавлений у тому, щоб адаптувати комікс "Fury and his Howling Commandos" для великого екрана.

Автор "Кримінального чтива" нещодавно запустив подкаст "Video Archives". А його новий проєкт, збірка есе "Роздуми про кіно", тепер доступний онлайн. У цій книзі, до речі, Квентін назвав один єдиний "ідеальний" фільм в історії всього кінематографа, на його думку, і це горор "Техаська різанина бензопилою" 1974 року.

Нагадаємо, американський репер Каньє Вест заявив, що Тарантіно вкрав у нього ідею фільму "Джанго звільнений".