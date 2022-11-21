От боевиков к сериалам. Квентин Тарантино анонсировал новый проект

Детали будущего сериала держатся в секрете.

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59-летний американский режиссер Квентин Тарантино, не так давно заявлявший о намерениях завершить кинокарьеру, сняв 10-ый фильм, объявил о планах вернуться на телевидение, сообщает Variety.

Оскароносный режиссер планирует снять восьмисерийный сериал в 2023 году. Это станет его первой работой за последние почти 20 лет. В последний раз в сериалах он работал в 2005-м, сняв два эпизода сериала "C.S.I.: Место преступления".

Тарантино неоднократно задумывался о том, чтобы вернуться к производству сериалов. В феврале этого года СМИ сообщали об интересе режиссера к перезапуску шоу "Правосудие" на FX.

К нему ранее обращались с просьбой "полировать диалоги в перезагрузке "Вала" Сэмюэля Л. Джексона 2000 года, но он отклонил предложение". Когда его спросили, какой комикс он хотел бы адаптировать, Тарантино сказал, что он был бы заинтересован в том, чтобы адаптировать комикс "Фьюри и его воющие коммандос" для большого экрана.

Автор "Криминального чтива" недавно запустил подкаст "Video Archives". А его новый проект, сборник эссе "Размышления о кино" теперь доступен онлайн. В этой книге, кстати, Квентин назвал один единственный "идеальный" фильм в истории всего кинематографа, по его мнению, и это – хоррор "Техасская резня бензопилой" 1974 года.

Напомним, американский рэпер Канье Уэст заявил, что Тарантино украл у него идею фильма "Джанго освобожденный".