Канье Уэст заявил, что Тарантино украл у него идею фильма "Джанго"

Американский рэпер Канье Уэст заявил, что голливудский режиссер Квентин Тарантино украл у него идею фильма "Джанго освобожденный".

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Рэпер и предприниматель в новом интервью для программы "Piers Morgan Uncensoredʼ обвинил режиссера вместе с актером Джейми Фоксом в краже его идеи.

Уэст сказал, что выдвинул аналогичную идею Тарантино и Фокус, когда первоначально обдумывал видео для своей песни 2005 года "Gold Digger". В 2012 году Тарантино выпустил ревизионистский вестерн "Джанго освобожденный" об уволенном рабе (роль которого сыграл Джейми Фокс), работающему с охотником за головами (Кристоф Вальц), чтобы спасти свою жену из плантации.

Фото: Getty Images

"Тарантино может написать фильм о рабстве, идею которого он и Джейми действительно взяли у меня, потому что идею "Джанго" я передал Джейми Фоксу и Квентину Тарантино как видео для "Gold Digger. А потом Тарантино превратил это в фильм", — сказал репер в интервью.

Ответ предшествовал вопросу Моргана: "Считаете ли вы, что у свободы слова есть ограничения, и если да, то каковы они?" Далее Уэст объяснил, как фильм Тарантино демонстрирует отсутствие ограничений на свободу слова, учитывая, что кинокартина полна расистских оскорблений и по-прежнему с готовностью принимается зрителями.

Антсемитизм, который в последнее время транслирует артист, представляет серьезную угрозу, считает один из авторитетных представителей музыкальной индустрии Стив Шнур.

Кроме того, Фокус писал, что Канье Уэста заблокировали в социальных сетях. Причиной блокирования аккаунтов музыканта в Instagram и Twitter стали его антисемитские высказывания. Мы также писали о другом скандале вокруг рэпера и его движения "Жизнь белых важна".