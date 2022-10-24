Каньє Вест заявив, що Тарантіно вкрав у нього ідею фільму "Джанґо"

Американський репер Каньє Вест заявив, що голлівудський режисер Квентін Тарантіно вкрав у нього ідею фільму "Джанґо вільний".

Related video

Репер та підприємець у новому інтерв'ю для програми “Piers Morgan Uncensored” звинуватив режисера разом з актором Джеймі Фоксом у крадіжці його ідеї.

Вест сказав, що висунув аналогічну ідею Тарантіно та Фоксу, коли спочатку обмірковував відео для своєї пісні у 2005 році "Gold Digger". У 2012 році Тарантіно випустив ревізіоністський вестерн "Джанґо вільний" про звільненого раба (роль якого зіграв Джеймі Фокс), який працює з мисливцем за головами (Крістоф Вальц), щоб врятувати свою дружину з плантації.

Фото: Getty Images

"Тарантіно може написати фільм про рабство, ідею якого він і Джеймі дійсно взяли у мене, тому що ідею "Джанґо" я передав Джеймі Фоксу та Квентіну Тарантіно як відео для "Gold Digger". А потім Тарантіно перетворив це на фільм", — сказав репер в інтерв'ю.

Відповідь передувала питанню Моргана: "Чи вважаєте ви, що свобода слова має обмеження, і якщо так, то які вони?" Далі Вест пояснив, як фільм Тарантіно демонструє відсутність обмежень на свободу слова, враховуючи, що кінокартина сповнена расистських образ і, як і раніше, охоче приймається глядачами.

Антисемітизм, який останнім часом транслює артист, становить серйозну загрозу, вважає один із авторитетних представників музичної індустрії Стів Шнур.

Крім того, Фокус писав, що Каньє Веста заблокували у соціальних мережах. Причиною блокування облікових записів музиканта в Instagram і Twitter стали його антисемітські висловлювання. Ми також писали про інший скандал навколо репера та його руху "Життя білих важливе".