На висоті 2 км: Том Круз показав трюк для "Місія нездійсненна: Фінальна розплата" (відео)

Режисер Крістофера Маккуоррі спокійно стежив за тим, як Том Круз тримався за мотузок, який звисав з кабіни перевернутого аероплана. У соцмережах трюк назвали неймовірним.

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Актор Том Круз поділився залаштунковими кадрами зйомок останнього фільму кінофраншизи "Місія нездійсненна: Фінальна розплата". Відео зняте з двох ракурсів і з нього стає зрозуміло, що актор висів над землею на висоті 2 км і при цьому тримався за перевернутий аероплан. Кадри унікального трюку Круз розмістив на сторінці в соцмережі X (Twitter).

Про те, що трюк Круза був дійсно ризикованим, свідчать відео з двох камер. Однак камера знімає актора, який тримається пальцями за тонкий ремінь на корпусі літака і його ледь не зносять пориви вітру. Помітно, що під ним — не менше кілометра висоти. Інша камера показує режисера Крістофера Маккуоррі, який стежить за процесом. Коли камера розвертається, то бачимо Тома Круза, який висить під перевернутим аеропланом і самостійно виконує ризикований трюк.

У повідомленні з відео актор написав єдине слово, і більше ніяк не коментував свою поведінку.

"Почекай…", — написав він.

Том Круз - трюк з літаком Фото: Скриншот Тоа Круз - кадри, які показують перевернутий літак Фото: Скриншот

Допис Тома Круза з'явився у мережі 7 лютого. Протягом двох діб він набрав понад 2,4 млн переглядів, 58 тис. вподобайок та 1 тис. коментарів. Дехто пише, що боїться перебувати на другому поверсі, а актор побував на висоті двох кілометрів. Інші відзначали, що головний герой Ітан Гант, якого грає Круз, дійсно може зробити усі місії здійсненими. Також люди раділи, що "повернулось Золоте століття Голлівуду" і що "без [Круза] кіно було б поганим".

Том Круз - відгуки на трюк в "Місія нездійсненна: Фінальна розплата" Фото: Скриншот

Том Круз — деталі біографії та останній фільм

"Місія нездійсненна: Фінальна розплата" — восьма частина кінофраншизи "Місія нездійснена". Головний герой — спецагент Ітан Гант, який щоразу переживає карколомні пригоди для порятунку світу, друзів та коханої. З анонсу випливає, що він знов буде битись з антигероєм Габріелем та "Сутністю". У інтерв'ю виданню Empire актор заявив, що будуть ще дивовижніші трюки на підводному човні. Крім того, якась частина подій відбудеться в космосі. Дата виходу фільму — 23 травня 2025 року.

Місія нездійсненна: Фінальна розплата - трейлер фільму

Том Круз — 62-річний голлівудський актор, кінорежисер та кінопродюсер. Круз грав головну роль у всіх фільмах "Місія нездійснена". Серед його здобутків — три "Золотих глобуси", чотири номінації на "Оскара", відзнака "Золота пальмова гілка". Найвідоміші ролі — у фільмах "Людина дощу", "Інтерв'ю з вампіром", "Фірма", "Магнолія" та інших 50 стрічках.

Зазначимо, у лютому 2024 році папараці зауважили, що Том Круз дещо змінив зовнішність. Наприклад, він відростив волосся. Видання Daily Mail припустило, що саме тоді, ймовірно, почались зйомки нової серії "Місія нездійснена".

Нагадуємо, у січня Daily Mail повідомило, що дружина президента США Меланія Трамп планує зняти документальний фільм і запросила скандального режисера.