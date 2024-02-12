Журналісти відзначили, що зовнішність Тома Круза помітно змінилася (фото)

В останні два роки Том Круз знову носить довше волосся. У цей період він був зайнятий роботою над своєю франшизою "Місія нездійсненна".

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Зірка Голлівуду актор Том Круз був VIP-гостем на блискучій гала-вечері на підтримку лондонської благодійної організації Air Ambulance Charity в Raffles London в OWO (Старе військове міністерство). Усі погляди були прикуті до зірки після того, як за останні чотири десятиліття його зовнішність помітно змінилася, повідомляє Daily Mail.

У своїй останній публічній появі актор продемонстрував довші, розпущені локони. Він сяяв, фотографуючись із принцом Уельським.

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Кар'єра Тома, одного з найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду, тривала понад чотири десятиліття.

Зробивши прорив у фільмах "Ризикований бізнес" (1983) і "Найкращий стрілець" (1986), він став провідним актором дев'яностих, зігравши ролі у "Фірмі" (199) і "Джеррі Маґваер" (1996).

Журналісти звернули увагу на зовнішній вигляд Тома, який змінився за ці роки.

Ранні роки творчості

Тому було 24 роки, коли він з'явився в одному зі своїх найвідоміших фільмів: "Найкращий стрілець".

Фото: Shutterstock

Актор отримав головну роль Піта "Маверіка" Мітчелла в бойовику, який став найкасовішим вітчизняним фільмом року, що приніс 357 мільйонів доларів доходу.

У цей період зірка мала зовсім інший вигляд. Том розповів про своє сходження до слави в цей час: "Я дійсно дуже приватний, живу у своєму власному світі. Раптово я опинився кимось, хто йшов вулицею, і люди дивилися на мене, і я думав: "Господи, у мене щось стирчить із носа?". Знадобився час, щоб звикнути до цього.

Кінозірка

У 80-ті роки Том міцно утвердився як одна з найбільших зірок індустрії і мав відповідний зовнішній вигляд.

Фото: Shutterstock

У 90-х він виглядав як модель-чоловік. У цей період Том також носив довшу зачіску.

Фото: Shutterstock

Франшиза "Місія нездійсненна" всерйоз стартувала з виходу першого продовження, касові збори якого перевищили 500 мільйонів доларів.

Середина нульових — продовження успіху

Кілька років по тому Том набув сміливішого вигляду, зробивши набагато коротшу стрижку їжачком, яку він зберігав протягом кількох років.

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Це десятиліття було одним з найбільш завантажених для Тома, коли він з'явився в безлічі успішних фільмів, включно з "Останнім самураєм", "Запорукою" і "Війною світів". Він також готувався повернутися до франшизи "Місія нездійсненна".

2021 рік — набрякле обличчя і пластичні операції

Том здивувався в жовтні 2021 року, коли відвідав бейсбольний матч у Сан-Франциско з помітно більш одутлим обличчям.

Круз викликав чутки про те, що його обличчя змінилося через проведені пластичні операції.

Фото: Shutterstock

Дон Еттуелл, дипломована медсестра з естетичної медицини розповіла, що це — результат "надмірного використання філерів".

"На сумнозвісній фотографії, зробленій у жовтні 2021 року, ви можете бачити, що Том виглядав опухлим і одутлим, що могло бути пов'язано з надмірним наповнювачем, набряком після процедури або збільшенням ваги.

Часто хірургічні процедури, як-от підтяжка шиї, у поєднанні з підтяжкою середньої частини обличчя, можуть викликати такий тип набряку в цих ділянках", — зазначила Еттуелл.

Однак незабаром Том повернувся до свого колишнього стану. На червоній доріжці Каннського кінофестивалю в травні 2022 року зі схудлим зовнішнім виглядом.

Сьогоднішній день

Том повернувся в центр уваги 2022 року зі своїм першим за чотири роки фільмом "To Gun: Maverick".

Фото: Wireimage

Касові збори фільму склали понад 1 мільярд доларів (найкасовіший фільм за всю кар'єру), і багато критиків визнали його поліпшенням порівняно з оригіналом.

В останні два роки Том знову носить більш довге волосся. У цей період він був зайнятий роботою над своєю франшизою "Місія нездійсненна".

Фото: Wireimage

Нагадаємо, 22 грудня повідомлялося, що Том Круз продовжує таємні зустрічі з колишньою дружиною російського олігарха. Він орендує цілий поверх шикарного лондонського ресторану для побачень зі світською левицею Ельсіною Хайровою.