Том Круз продовжує таємні зустрічі з колишньою дружиною російського олігарха

Том Круз орендує цілий поверх шикарного лондонського ресторану для побачень зі світською левицею Ельсіною Хайровою.

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Том Круз "надзвичайно впевнений" у своєму "особливому" романі з Ельсіною Хайровою, донькою російського депутата і колишньою дружиною російського олігарха Дмитра Цвєткова. Цвєтков, який живе у Великій Британії, вже попередив голлівудську зірку, що роман з його колишньою дружиною йому дуже дорого обійдеться. Про це пише Page Six.

Згідно з повідомленнями інсайдерів, Том Круз "надзвичайно впевнений" у своєму новому романі з новою коханою Ельсіною Хайровою.

Том Круз Фото: Getty Images

61-річний актор уперше зав'язав романтичні стосунки з 36-річною російською світською левицею минулого тижня після того, як пара поспілкувалася на вечірці в Лондоні.

І здається, що їхні чутки про роман, який, як повідомляється, триває "вже деякий час", набирають сили.

"Вони дуже щасливі. І Том надзвичайно впевнений у тому, що це спрацює в довгостроковій перспективі", — повідомляють інсайдери.

За їхніми словами, Том і Ельсіна тусуються в улюбленому закритому клубі актора і регулярно насолоджуються післяобіднім чаєм і вишуканими вечерями в Лондоні.

Ельсіна Хайрова в Лондоні

"Том став популярною фігурою в Лондоні серед багатої еліти. Те, що почалося як звичайна дружба, швидко перетворилося на щось більш особливе", — загадково повідомляє джерело.

Відомо, що прийомні діти Тома Круза: 30-річна Ізабелла і 28-річний Коннор підтримують свого батька і його спроби влаштувати особисте життя.

Ізабелла і Коннор "вважають, що Ельсіна чудова, і дуже раді бачити, що в їхньому житті знову з'явилося кохання".

Раніше цього тижня Круз не пошкодував грошей і орендував для пари цілий поверх шикарного лондонського ресторану Novikov.

І очевидець побачення повідомив, що Том і Ельсіна виглядали дуже щасливими і він ловив кожне її слово.

"Фізично вони здавалися дуже близькими. А російська світська левиця була вбрана в пух і прах, у блискучій сукні та чорній шубі", — доповнив свої слова інсайдер.

Повідомляється, що Круз витратив понад 600 доларів на омарів, морепродукти і суші в ресторані, що належить російському ресторатору Аркадію Новікову.

Джерело зазначило, що Том Круз дав персоналу щедрі чайові — понад сто доларів. А потім він і Ельсіна таємно покинули ресторан через бічні двері, щоб не стикатися з папараці, і відбули на машині.

Нагадаємо, раніше Круз був одружений з акторками Мімі Роджерс із 1987 до 1990 року, Ніколь Кідман із 1990 до 2001 року і Кеті Голмс із 2006 до 2012 року.

Ельсіна Хайрова подала на розлучення з російським олігархом Дмитром Цвєтковим у 2022 році. У пари двоє дітей.