Колишній чоловік Ельсини Хайрової попередив Тома Круза, що вона дорого йому обійдеться

Російський олігарх Дмитро Цвєтков заявив, що Ельсіна Хайрова за час їхнього 11-річного шлюбу витратила 12 мільйонів фунтів стерлінгів на одяг і сумки.

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Тома Круза нещодавно запідозрили в романі зі світською левицею Ельсіною Хайровою. Ельсіна — донька російського депутата Ріната Хайрова і колишня дружина російського олігарха Дмитра Цвєткова. І Цвєтков вирішив, що має застерегти голлівудську зірку. Він заявив, що його дружина дуже марнотратна. Про це пише Daily Mail.

Дмитро Цвєтков попередив зірку "Місія нездійсненна", що він має бути готовим "тримати свій гаманець широко відчиненим", бо в Ельсини "дорогий і розкішний смак".

Дмитро Цвєтков попередив Круза, що його новому любовному захопленню важко догодити, і стверджує, що за час їхнього бурхливого 11-річного шлюбу він витратив приголомшливі 10 мільйонів фунтів на одяг для Ельсини і ще 2 мільйони фунтів на сумки.

Ельсіна Хайрова на вечірці в Лондоні

В ексклюзивному інтерв'ю зі свого особняка в Сурреї вартістю 27 мільйонів фунтів магнат Цвєтков сказав: "Незалежно від того, з ким вона, з Томом Крузом або з кимось іще, вони повинні знати, що їй подобаються прекрасні речі і в неї дорогий і розкішний смак. Тому слід тримати очі і гаманець широко відкритими".

Але він додав: "Я радий за неї, бажаю їй усього найкращого".

43-річний Цвєтков, який заробив статки на алмазах і гірничодобувній промисловості, стверджує, що запекла трирічна битва за розлучення обійшлася йому в 150 мільйонів фунтів стерлінгів.

Він каже, що бачив, як його статки зменшилися з 200 мільйонів фунтів стерлінгів, поки він був з дружиною, до всього лише 50 мільйонів фунтів стерлінгів згодом, оскільки він був змушений продати свої активи, щоб оплатити судові витрати або передати їх дружині.

Ельсіні Хайровій навіть було вручено вміст її дорогого гардероба з дизайнерськими лейблами і сумочок, які були передані їй у рамках шлюборозлучного процесу.

Ельсіна Хайрова

Сумки варіювалися за ціною від 5 000 до 35 000 фунтів кожна, а сама Хайрова, як відомо, потрапила в заголовки газет під час їхнього шлюборозлучного процесу після заяв про те, що вона сховала їх разом з іншими активами від свого колишнього чоловіка.

Цвєтков повідомив, що він не говорив із колишньою дружиною про її стосунки з Крузом, який також є його улюбленим актором.

"Я не говорив про це з Ельсіною, тому що ми вважаємо за краще спілкуватися через наших юристів. Їй 36, вона красива, фінансово незалежна і любить життя", — повідомив олігарх.

"Том Круз — мій улюблений актор, він один із найкращих, яких я коли-небудь бачив. Я подивився багато його фільмів. Уперше я почув про нього, коли мені було 13 років, від моєї вчительки англійської мови, яка повернулася зі США і розповіла нам, що живе з ним по сусідству", — поділився Дмитро.

За іронією долі, Цвєтков, який перебуває у списку найрозшукуваніших Кремлем, розповів, що лише три місяці тому він вів переговори з голлівудським продюсером, зацікавленим у створенні фільму про його життя, і він наполягав на тому, що хоче, щоб його зіграв тільки Круз.

"Я сказав продюсеру, що єдиний актор, який може мене зіграти, — це Том Круз. Ми приблизно одного зросту і ваги, і для мене було б честю, якби це сталося. Я не міг придумати нікого, хто міг би зіграти мене краще, ніж Том. Я сподіваюся, що одного разу мені вдасться зустрітися з ним, щоб обговорити цей проєкт", — заявив Цвєтков, зазначивши, що його улюблений фільм із Томом Крузом — "З широко заплющеними очима", який він дивився близько 30 разів.

За його словами, Ельсіна не була великою фанаткою фільмів "Круза", але тепер "усе змінилося".

Що відомо про "роман" Ельсини Хайрової та Тома Круза

Немає підтверджень, що між голлівудською зіркою і донькою російського депутата є якісь стосунки.

Їх бачили разом на вечірці в лондонському Mayfair у суботу. 61-річний Круз і 36-річна Ельсіна разом провели час.

Ельсіна Хайрова в Лондоні

Одягнена в сукню без бретелей з діамантовим бантом, вона позувала для фотографій з Авраменко Алієною, колишньою учасницею конкурсу "Міс Європа", а потім вийшла на танцпол із Крузом. Повідомляється, що Круз і Хайрова покинули захід разом рано вранці.

Один із гостей заявив: "Вони були нерозлучні, явно пара. Здавалося, він був одержимий нею".

Що відомо про Ельсіну Хайрову та Дмитра Цвєткова

Ельсіна — дочка російського депутата Ріната Хайрова, депутата Державної Думи VI і VII скликань, члена фракції "Единая Россия", члена комітету Держдуми з оборони.

Хайров також був радником міністра оборони РФ Анатолія Сердюкова.

Рінат Хайров із доньками Ельсіною, Аліною та Ольгою Фото: РИА Новости

Цвєтков і Хайрова познайомилися в ексклюзивному барі в лондонському районі Мейфер у квітні 2009 року, а після бурхливого роману пара уклала шлюб у вересні того самого року в Палаці національного конгресу в Санкт-Петербурзі, який використовується як резиденція Володимиром Путіним, коли він у місті.

Вони вели розкішний спосіб життя, володіючи нерухомістю в Дубаї, Лондоні та на Кіпрі, проводячи час на розкішних яхтах і насолоджуючись розкішним відпочинком

Бізнесмен купив сімейний будинок у Сурреї 2020 року за 22 мільйони фунтів, також у Лондоні їм належить квартира за 18 мільйонів фунтів. У пари двоє дітей.

Ельсіна Хайрова з Дмитром Цвєтковым Фото: РИА Новости

Дмитро Цвєтков опинився в центрі уваги російських ЗМІ у 2018 році. Стверджується, що кримінальну справу, в рамках якої Дмитра Цвєткова оголошено в розшук, було порушено у 2018 році. Вона пов'язана з масштабними розкраданнями в казанському НВО "Дослідно-конструкторське бюро ім. Симонова" (ОКБ "Симонова"). Симонова" (ОКБ "Сокіл"). Бюро під керівництвом Олександра Гомзіна отримало державний контракт на розробку розвідувально-ударного безпілотника "Альтіус" для російської армії. На розробку безпілотника було виділено 1 мільярд рублів, і більше половини цих грошей було виведено за кордон через компанії Цвєткова.

"Альтіус" у підсумку було створено, але його випробування завершилися тільки 2021 року і на озброєння ЗС РФ він так і не надійшов. А сам Цвєтков виїхав до Лондона ще 2005 року, заявивши, що "передчував погіршення політичної ситуації в РФ".

Його сім'ї належить 25% кузбаської шахти "Полосухінська", яка, за його словами, до пандемії мала річний прибуток у 100 млн доларів. У 2014-му він вклав гроші в розкішний бутик у Лімасолі, де були представлені прикраси британського ювелірного дому Graff.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про романи Тома Круза і три його шлюби, кожен з яких завершився розлученням.