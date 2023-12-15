Бывший муж Эльсины Хайровой предупредил Тома Круза, что она дорого ему обойдется

Российский олигарх Дмитрий Цветков заявил, что Эльсина Хайрова за время их 11-летнего брака потратила 12 миллионов фунтов стерлингов на одежду и сумки.

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Тома Круза недавно заподозрили в романе со светской львицей Эльсиной Хайровой. Эльсина – дочь российского депутата Рината Хайрова и бывшая жена российского олигарха Дмитрия Цветкова. И Цветков решил, что должен предостеречь голливудскую звезду. Он заявил, что его жена весьма расточительна. Об этом пишет Daily Mail.

Дмитрий Цветков предупредил звезду "Миссия невыполнима", что он должен быть готов "держать свой кошелек широко открытым", потому что у Эльсины "дорогой и роскошный вкус".

Дмитрий Цветков предупредил Круза, что его новому любовному увлечению трудно угодить, и утверждает, что за время их бурного 11-летнего брака он потратил ошеломительные 10 миллионов фунтов на одежду для Эльсины и еще 2 миллиона фунтов на сумки.

Эльсина Хайрова на вечеринке в Лондоне

В эксклюзивном интервью из своего особняка в Суррее стоимостью 27 миллионов фунтов магнат Цветков сказал: "Независимо от того, с кем она, с Томом Крузом или с кем-то еще, они должны знать, что ей нравятся прекрасные вещи и у нее дорогой и роскошный вкус. Тому следует держать глаза и кошелек широко открытыми".

Но он добавил: "Я рад за нее, желаю ей всего наилучшего".

43-летний Цветков, заработавший состояние на алмазах и горнодобывающей промышленности, утверждает, что ожесточенная трехлетняя битва за развод обошлась ему в 150 миллионов фунтов стерлингов.

Он говорит, что видел, как его состояние уменьшилось с 200 миллионов фунтов стерлингов, пока он был с женой, до всего лишь 50 миллионов фунтов стерлингов впоследствии, поскольку он был вынужден продать свои активы, чтобы оплатить судебные издержки или передать их жене.

Эльсине Хайровой даже было вручено содержимое ее дорогостоящего гардероба с дизайнерскими лейблами и сумочек, которые были переданы ей в рамках бракоразводного процесса.

Эльсина Хайрова

Сумки варьировались по цене от 5 000 до 35 000 фунтов каждая, а сама Хайрова, как известно, попала в заголовки газет во время их бракоразводного процесса после заявлений о том, что она спрятала их вместе с другими активами от своего бывшего мужа.

Цветков сообщил, что он не говорил с бывшей женой о ее отношениях с Крузом, который также является его любимым актером.

"Я не говорил об этом с Эльсиной, потому что мы предпочитаем общаться через наших юристов. Ей 36, она красива, финансово независима и любит жизнь", — сообщил олигарх.

"Том Круз — мой любимый актер, он один из лучших, которых я когда-либо видел. Я посмотрел много его фильмов. Впервые я услышал о нем, когда мне было 13 лет, от моей учительницы английского языка, которая вернулась из США и рассказала нам, что живет с ним по соседству", — поделился Дмитрий.

По иронии судьбы, Цветков, который находится в списке самых разыскиваемых Кремлем, рассказал, что всего три месяца назад он вел переговоры с голливудским продюсером, заинтересованным в создании фильма о его жизни, и он настаивал на том, что хочет, чтобы его сыграл только Круз.

"Я сказал продюсеру, что единственный актер, который может меня сыграть, — это Том Круз. Мы примерно одного роста и веса, и для меня было бы честью, если бы это произошло. Я не мог придумать никого, кто мог бы сыграть меня лучше, чем Том. Я надеюсь, что однажды мне удастся встретиться с ним, чтобы обсудить этот проект", — заявил Цветков, отметив, что его любимый фільм с Томом Крузом — "С широко закрытыми глазами", который он смотрел около 30 раз.

По его словам, Эльсина не была большой фанаткой фильмов "Круза", но теперь "все изменилось".

Что известно о "романе" Эльсины Хайровой и Тома Круза

Нет подтверждений, что между голливудской звездой и дочкой российского депутата есть какие-то отношения.

Их видели вместе на вечеринке в лондонском Mayfair в субботу. 61-летний Круз и 36-летняя Эльсина вместе провели время.

Эльсина Хайрова в Лондоне

Одетая в платье без бретелек с бриллиантовым бантом, она позировала для фотографий с Авраменко Алиеной, бывшей участницей конкурса "Мисс Европа", а затем вышла на танцпол с Крузом. Сообщается, что Круз и Хайрова покинули мероприятие вместе рано утром.

Один из гостей заявил: "Они были неразлучны, явно пара. Казалось, он был одержим ею".

Что известно об Эльсине Хайровой и Дмитрии Цветкове

Эльсина – дочь российского депутата Рината Хайрова, депутата Государственной Думы VI и VII созывов, члена фракции "Единая Россия", члена комитета Госдумы по обороне.

Хайров также был советником министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.

Ринат Хайров с дочками Эльсиной, Алиной и Ольгой Фото: РИА Новости

Цветков и Хайрова познакомились в эксклюзивном баре в лондонском районе Мейфэр в апреле 2009 года и после бурного романа пара заключила брак в сентябре того же года во Дворце национального конгресса в Санкт-Петербурге, который используется в качестве резиденции Владимиром Путиным, когда он в городе.

Они вели роскошный образ жизни, владея недвижимостью в Дубае, Лондоне и на Кипре, проводя время на роскошных яхтах и ​​наслаждаясь роскошным отдыхом

Бизнесмен купил семейный дом в Суррее в 2020 году за 22 миллиона фунтов, также в Лондоне им принадлежит квартира за 18 миллионов фунтов. У пары двое детей.

Эльсина Хайрова с Дмитрием Цветковым Фото: РИА Новости

Дмитрий Цветков оказался в центре внимания российских СМИ в 2018 году. Утверждается, что уголовное дело, в рамках которого Дмитрий Цветков объявлен в розыск, было возбуждено в 2018 году. Оно связано с масштабными хищениями в казанском НПО "Опытно-конструкторское бюро им. Симонова" (ОКБ "Сокол"). Бюро под руководством Александра Гомзина получило государственный контракт на разработку разведывательно-ударного беспилотника "Альтиус" для российской армии. На разработку беспилотника был выделен 1 миллиард рублей, и более половины этих денег были выведены за границу через компании Цветкова.

"Альтиус" в итоге был создан, но его испытания завершились только в 2021 году и на вооружение ВС РФ он так и не поступил. А сам Цветков уехал в Лондон еще в 2005 году, заявив, что "предчувствовал ухудшение политической ситуации в РФ".

Его семье принадлежит 25% кузбасской шахты "Полосухинская", которая, с его слов, до пандемии имела годовую прибыль в 100 млн долларов. В 2014-м он вложил деньги в роскошный бутик в Лимасоле, где были представлены украшения британского ювелирного дома Graff.

Напомним, ранее Фокус писал о романах Тома Круза и трех его браках, каждый из которых завершился разводом.