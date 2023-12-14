Миссия невыполнима: история любовных приключений Тома Круза
Сейчас голливудская звезда, по слухам, встречается с бывшей женой российского олигарха, но история его отношений заслуживает особой истории.
Харизматичный, успешный, сохранивший все волосы в 61 год и накопивший состояние в баснословные 626 миллионов долларов – все это о Томе Крузе. Но при этом он все еще одинок, а все его любовные приключения заканчивались провалом. С кем встречался голливудский красавчик, пишет Daily Mail.
Недавно 61-летний Том Круз недавно был сфотографирован с 36-летней светской львицей Эльсиной Хайровой, дочерью российского депутата и бывшей женой российского олигарха. Том и Эльсина отлично провели время на вечеринке в лондонском Мейфэр, причем один из гостей описал звезду как "одурманенного" своей спутницей.
Пока еще неясно, получится ли что-то у Тома Круза и светской львицы, чью коллекцию дизайнерских сумочек оценивают в миллион долларов. Но ранее актер сам себя называл романтиком, говоря в в 2004 году, что "никогда не разлюбит любовь".
"Я парень, который любит отношения. Я люблю женщин", — говорил он. Но при этом завести отношения с Томом Крузом кажется труднодостижимой задачей, вроде одного из его фильмов "Миссия невыполнима".
Во-первых, трижды разведенный саентолог имеет долгую и причудливую историю увлечения женщинами, с которыми у него не возникает никаких отношений.
В их число входит Ванесса Кирби, его партнерша по фильму "Миссия невыполнима 6", партнерша по фильму "Мумия" Аннабель Уоллис, звезда Kingsman София Бутелла и даже София Вергара.
Мелисса Гилберт и Ребекка Де Морней
Тому Крузу было 18 лет, когда он встречался с актрисой Мелиссой Гилберт в 1981 году.
"На самом деле, когда я встречалась с ним, он все еще был Томом Мэйпотером. Это было, когда он впервые переехал в Лос-Анджелес, и я думаю, что так оно и было. . . 16, может быть, или 17?", — вспоминала Мелисса в интервью.
Гилберт, девочка-звезда 70-х годов, получившая звезду на Аллее славы в Голливуде за свою роль Лоры в телесериале "Маленький домик в прерии", недавно рассказала ведущему подкаста, что не занималась с Крузом сексом, а лишь с ним целовалась.
"Он хорошо целовался, но, знаете, он был похож на борющегося, голодающего актера, а я работала", — призналась Гилберт, которой сейчас 59 лет. По ее словам Том был настолько беден, что она купила ему первый набор посуды.
После того, как он прославился в фильме "Рискованный бизнес" в 1983 году, у него и его партнерши по фильму Ребекки Де Морней случилось то, что их коллега по фильму Кертис Армстронг описал в своих мемуарах 2017 года как "напряженный роман".
Ребекка и Том не подтвердили, что были в отношениях.
Шер
Задолго до того, как Круз начал встречаться с женщинами, которые были на несколько десятилетий моложе его, он был игрушечным мальчиком, который отчаянно ухаживал за суперзвездой Шер. Певица была на 16 лет старше его. Они познакомились на свадьбе Мадонны в 1985 году с Шоном Пенном, затем пересеклись на мероприятии по сбору средств в Белом доме.
В 39 лет, разведенная с Сонни Боно и Грегом Оллманом, Шер была признанной знаменитостью; Крузу было 23 года, и его популярность только начала расти.
Шер вспоминала: "Он был застенчивым. Он сказал, что в школе чувствовал себя придурком, и с ним никто не разговаривал. Однажды мы пошли на свидание на ужин в нью-йоркский ресторан, и официантка была из его старой школы. Он сказал мне, что она никогда не разговаривала с ним в школе, но теперь он признался, что он привлек все ее внимание".
Шер призналась на шоу Опры, что была без ума от своего молодого поклонника и до сих пор вспоминает их бурные свидания в Париже.
В 2013 году она описала их роман как "довольно горячий и тяжелый", рассказав ведущему ток-шоу Энди Коэну, что Круз вошел в ее "пятерку лучших любовников".
Однако их роман закончился, когда Круз встретил женщину, которая должна была стать женой № 1: Мими Роджерс.
Мими Роджерс
Круз и актриса Мими Роджерс, которая была на шесть лет старше его, встретились на званом обеде в 1985 году.
Воспоминания о том, что произошло дальше, различаются. Круз рассказал журналу Rolling Stone, что Мими в то время встречалась с подругой, а Мими говорит, что они в то время были одиноки. Но журналисты уверены, что именно Мими познакомила Тома с саентологией.
Они поженились в мае 1987 года на небольшой церемонии, которую они сами называли "Проект". Актер Эмилио Эстевес был шафером.
Хоть Том и Мими говорили, что им было невероятно комфортно в браке, но актриса говорила, что Том "подумывал стать монахом". И говорила, что "в тот период времени казалось, что брак не соответствует его общим духовным потребностям".
"Он думал, что ему нужно соблюдать целомудрие, чтобы сохранить чистоту своего инструмента. А мой инструмент нуждался в настройке", — резюмировала Мими.
Николь Кидман
Предполагаемое воздержание Круза закончилось, когда он встретил николь Кидман на съемках фильма "Дни грома". По словам актера, он почувствовал "мгновенное вожделение". В итоге пара поженилась в канун Рождества 1990 года на частной церемонии в Теллуриде, штат Колорадо.
Николь Кидман и Том Круз были женаты с 1990 по 2001 год, у них было двое приемных детей.
Кидман в 2002 году рассказывала, что "безумно и страстно влюбилась". Они усыновили двоих детей, Изабеллу и Коннора, и стали одной из самых горячих пар Голливуда, кульминацией их химии стало появление в эротическом триллере Стэнли Кубрика "С широко закрытыми глазами". Говорят, что Круз засыпал ее любовными записками и цветами, хотя позже она сказала: "Все, что я хотела, это чизбургер".
После того, как в 2001 году они опубликовали совместное заявление, в котором объявили о своем разводе, сухо сославшись на "трудности, присущие разным карьерам", Кидман, которая была выше своего супруга, отпустила колкий комментарий, сказав: "Ну, теперь я могу носить каблуки!".
Пенелопа Крус
После Николь Кидман, Том Круз нашел утешение в объятиях Пенелопы Крус, которая была на 12 лет младше его. Пара познакомилась на съемках триллера 2001 года "Ванильное небо".
Круз даже говорил, что хочет жениться на Пенелопе. Но в итоге пара рассталась в 2003 году, сохранив дружеские отношения.
Будучи оптимистом, Круз, похоже, неустрашимо искал жену № 3, говоря, что надеется найти кого-то, кто любит "ездить на мотоциклах и летать на самолетах".
Назанин Бондиади
В 2012 году Vanity Fair сообщила, что британская активистка и актриса Назанин Бониади, которой сейчас 42 года, прошла прослушивание в Церкви Саентологии, чтобы стать женой Круза.
Это было опровергнуто и Крузом и Церковью Саентологии.
Согласно утверждениям в документальном фильме 2015 года "Going Clear", Назанин была вынуждена бросить своего парня в 2004 году, и, по ее словам, ее изолировали от семьи.
Отношения Назанин и Круза, якобы сошли на нет, когда слова Назанин, сказанные лидеру церкви Дэвиду Мицкевичу, были ошибочно истолкованы как оскорбление.
Все закончилось в январе 2005 года, когда Назанин, беженка, получившая частное образование, и чья семья переехала из Ирана в Великобританию, когда она была ребенком, призналась другу в том что они расстались.
Вскоре она покинула Церковь Саентологии, стала сниматься в триллерах "Родина" и "Двойник", а в 2014 году назвала себя "непрактикующей мусульманкой".
Представитель Круза опроверг утверждения Vanity Fair, заявив: "Ложь, написанная другим шрифтом, по-прежнему является ложью, созданной для продажи журналов".
Кэти Холмс
Круз был женат на звезде сериала "Бухта Доусона" Кэти Холмс с 2006 по 2012 год. У них родилась дочь Сури.
Том Круз сообщил, что влюблен в Кэти, прыгая на диване у Опры. Предложение сделал на Эйфелевой башне и сказал французским журналистам: "Сегодня для меня великолепный день".
Их свадебная церемония стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов в ноябре 2006 года прошла в замке Одескальки 15-го века в Италии, где оперный певец Андреа Бочелли исполнял серенаду, а среди гостей были Бекхэмы и Джей-Ло.
Но идеальный брак оказался не таким идеальным, когда сайт сплетен TMZ сообщил, что актриса недовольна требованиями саентологии, включая предложение женщинам рожать молча, чтобы не тревожить ребенка.
Кэти подала на развод в 2012 году, получив полную опеку над дочерью Сури, которой сейчас 17 лет. Том, как пишут таблоиды, не общался с дочерью много лет.
Хейли Этвелл
Слухи о том, что Круз встречается с британской актрисой Хейли Этвелл появились во время съемок фильма "Миссия невыполнима" наряду с его странными требованиями: Круз заявил, что не позволит никому бегать рядом с ним в боевиках, а военнослужащим ВМС США посоветовал "не разговаривать и не смотреть на него" на съемках фильма "Лучший стрелок: Маверик".
Источник сообщил The Sun: "Они встречались в нерабочее время, и она была у него в Лондоне. Они прекрасно ладят и кажутся очень счастливыми".
Тем не менее, в следующем году они расстались, и в июле Хейли отвергла слухи об их отношениях как "странные".
Сейчас она помолвлена с музыкальным продюсером Недом Вольфгангом Келли, "трезвым язычником-вегетарианцем", который может показаться эксцентричным, но по сравнению с Крузом, возможно, он совершенно обычный.
Напомним, ранее стало известно, что, вероятно Том Круз может попытаться вернуть себе дочь Сури, когда она станет совершеннолетней.