Был одержим ею: Тома Круза заметили в компании бывшей жены российского олигарха

Актер и светская львица отлично провели время на вечеринке и уехали вместе.

Related video

61-летний голливудский актер Том Круз, похоже, нашел новую любовь. Знаменитость заметили в компании 36-летней светской львицы Эльсины Хайровой, бывшей жены российского олигарха Дмитрия Цветкова, торгующего бриллиантами, и дочери депутата Госдумы от "Единой России" Рината Хайрова, сообщает Daily Mail.

Важно

У Тома Круза есть тайный план завлечь свою дочь Сури в саентологию

Пару заметили "ласкающейся" на вечеринке на Гросвенор-сквер в престижном лондонском районе Мейфэр.

"Они были неразлучны, явно пара. Кажется, он был одержим ею", – рассказал журналистам один из инсайдеров.

Появление девушки и культового актера немало удивило гостей. Хайрова, одетая в черное платье без бретелек с бриллиантовым бантом, позировала для фотографий с Аленой Авраменко, бывшей участницей конкурса "Мисс Европа", а затем танцевала вместе с Крузом. Том и Эльсина покинули вечеринку уже под утро, причем уехали вместе.

Алена Авраменко и Эльсина Хайрова на вечеринке в Лондоне Фото: elsina_k/instagram

"Круз был очень дружелюбен — его постоянно просили сфотографироваться, и он вежливо отказывался. В конце концов диджею пришлось сделать объявление на русском языке, что мистер Круз не хочет никаких фотографий. Большую часть ночи он танцевал с госпожой Хайровой, но в какой-то момент он просто оказался посреди группы женщин", – добавил источник.

Хайрова – бывшая модель, гражданка Великобритании. Ранее она была замужем за российским магнатом Дмитрием Цветковым, с которым жила в особняке стоимостью 22 миллиона фунтов стерлингов в поместье Вентворт в Суррее. У пары также был дом в Лондоне стоимостью 18 миллионов фунтов стерлингов, недвижимость в Дубае и на Кипре, а автомобили, ювелирные изделия и коллекции произведений искусства на миллионы фунтов.

Их очень резкий развод попал в заголовки газет летом после того, как Хайрову обвинили в сокрытии от бывшего мужа значительных активов, в том числе коллекции сумок стоимостью в миллион фунтов стерлингов.

В 2022 году суд обязал Хайрову выплатить 117 000 фунтов стерлингов, которые она задолжала компании, установившей фонтаны в ее доме в Суррее.

Всю вину светская львица свалила на мужа, который находится в "списке самых разыскиваемых Кремлем". Саму Эльсину некоторые журналисты ранее называли чуть ли ни российской шпионкой, внедрившейся в высшее британское общество.

В свою очередь Круз после развода со своей третьей женой Кэти Холмс 15 лет назад не заводил громких отношений. Правда, недавно ходили слухи, что он встречается с Шакирой, а также со своей партнершей по фильму "Миссия невыполнима" Хейли Этвелл.

Хотя американский сайентолог хранит молчание о своей личной жизни, он всегда готов обсудить свою любовь к Британии, где, по его мнению, "все такие приятные" и "воспитанные".

"Думаю, я англофил. Я провожу много времени в Британии, и не только по работе. Мне просто нравится быть здесь", – говорил он.

В 2021 году Том посетил три громких мероприятия за один день, опубликовав фото с Гудвуда, Уимблдона и финала Евро по футболу. Он даже устроил вечеринку по случаю своего 60-летия в Котсуолдсе, пригласив Дэвида Бекхэма, Джеймса Кордена и Гордона Рамзи.

Свои отношения с Хайровой он никак не комментирует.

Ранее Фокус писал, за что Том Круз до сих пор обижается на Дэвида и Викторию Бекхэмов.