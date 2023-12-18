Том Круз вирушив на таємне побачення з російською моделлю

Том Круз та Ельсіна Хайрова гуляли Гайд-парком. Їм вдалося не привернути до себе зайвої уваги та відвідати найвідоміші атракціони.

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61-річний американський актор Том Круз вирушив на таємне побачення з 36-річною російською світською левицею Ельсіною Хайровою в Winter Wonderland у Лондоні, пише The Sun. За інформацією видання, у Гайд-парку пара гуляла "під прикриттям". Вони вдяглися так, щоб не привертати до себе уваги і відвідати головний парк атракціонів.

"Відтоді, як вони були в Лондоні, вони гуляли всюди, і ніхто їх не помічав. Минулого тижня вони вирушили на секретне побачення в Зимову країну чудес, щоб побачити визначні пам'ятки. Це справді романтичне місце для пар, і Том та Ельсіна чудово вписалися в нього. У нього були люди, які могли гарантувати, що їх можна буде відвезти, якщо їх помітять, але ніхто й оком не моргнув. Вони обійшли всі визначні пам'ятки й оглянули все, як і всі інші", — розповіло журналістам джерело.

З чуток, Круз орендував цілий поверх ексклюзивного ресторану Mayfair Novikov для романтичної вечері на двох. Актор, статки якого становлять понад 630 млн доларів, витратив 500 фунтів на вечерю з лобстерів і суші.

Ельсіна Хайрова

"Том здавався дуже закоханим і ловив кожне слово, яке говорила Ельсіна. Фізично вони здавалися дуже близькими. До них приєднався його американський охоронець, який втрутився, коли один зі співробітників попросив його сфотографуватися. Вона була одягнена в пух і прах: блискуча сукня і чорна шуба. Том був дуже щедрий і дав персоналу чайові в розмірі 100 фунтів стерлінгів, перш ніж він і Ельсіна вислизнули через бічні двері в машину, яка на них чекала", — додало джерело.

Друзі актора кажуть, що він "одурманений" росіянкою, і останнім часом пара нерозлучна.

Ельсіна Хайрова — колишня модель, громадянка Великої Британії, раніше була одружена з російським магнатом Дмитром Цетковим, з яким вона мешкала в маєтку вартістю 22 мільйони фунтів стерлінгів у маєтку Вентворт у Сурреї. У пари також були будинки будинки в Лондоні загальною вартістю 18 мільйонів фунтів стерлінгів, нерухомість у Дубаї та на Кіпрі, автомобілі, ювелірні вироби та колекції творів мистецтва на мільйони фунтів.

Новини про різке розлучення пари стали надбанням громадськості після того, як Хайрову звинуватили в приховуванні від колишнього чоловіка значних активів, зокрема колекції сумок вартістю мільйон фунтів стерлінгів. Цвєтков уже попередив Круза, що йому важко буде задовольнити запити Ельсини. За 11 років шлюбу він витратив 10 мільйонів фунтів на її одяг і ще 2 мільйони фунтів — на сумки для неї.

"Незалежно від того, з ким вона, з Томом Крузом чи з кимось іще, вони мають знати, що їй подобаються прекрасні речі в житті, і в неї дорогий і розкішний смак. Тому слід тримати очі і гаманець широко відкритими. Я радий за неї, бажаю їй усього найкращого", — заявив колишній чоловік Гайрової в коментарі Daily Mail.

Ельсіна Хайрова і Дмитро Цвєтков були в шлюбі 11 років Фото: РИА Новости

За його словами, запекла трирічна тяганина з розлученням обійшлася йому в 150 мільйонів фунтів стерлінгів. Його статки зменшилися з 200 мільйонів фунтів стерлінгів, поки він був з дружиною, до всього лише 50 мільйонів фунтів стерлінгів згодом, оскільки він був змушений продати свої активи, щоб оплатити судові витрати або передати їх дружині.

Дмитро розповів, що він не говорив із Хайровою про її стосунки з Крузом, який також є його улюбленим актором. Колишнє подружжя спілкується тільки через юристів.

"Том Круз — мій улюблений актор, він один із найкращих, яких я коли-небудь бачив. Я подивився багато його фільмів. Уперше я почув про нього, коли мені було 13 років, від моєї вчительки англійської мови, яка повернулася зі США і розповіла нам, що живе з ним по сусідству", — каже бізнесмен.

За іронією долі, Дмитро, який перебуває у списку найрозшукуваніших Кремлем, розповів, що лише три місяці тому він вів переговори з голлівудським продюсером, зацікавленим у створенні фільму про його життя, і наполягав, що хоче, щоб його зіграв тільки Круз.

"Я сказав продюсеру, що єдиний актор, який може мене зіграти, — це Том Круз. Ми приблизно одного зросту і ваги, і для мене було б честю, якби це сталося. Я не міг придумати нікого, хто міг би зіграти мене краще, ніж Том. Я сподіваюся, що одного разу мені вдасться зустрітися з ним, щоб обговорити цей проект", — зізнався він.

Раніше Фокус писав, з ким зустрічався Том Круз.