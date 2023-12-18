Том Круз отправился на тайное свидание с российской моделью

Том Круз и Эльсина Хайрова гуляли по Гайд-парку. Им удалось не привлечь к себе лишнего внимания и посетить самые известные аттракционы.

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61-летний американский актер Том Круз отправился на тайное свидание с 36-летней российской светской львицей Эльсиной Хайровой в Winter Wonderland в Лондоне, пишет The Sun. По информации издания, в Гайд-парке пара гуляла "под прикрытием". Они оделись так, чтобы не привлекать к себе внимания и посетить главный парк аттракционов.

"С тех пор, как они были в Лондоне, они гуляли повсюду, и никто их не замечал. На прошлой неделе они отправились на секретное свидание в Зимнюю страну чудес, чтобы увидеть достопримечательности. Это действительно романтическое место для пар, и Том и Эльсина прекрасно вписались в него. У него были люди, которые могли гарантировать, что их можно будет увезти, если их заметят, но никто и глазом не моргнул. Они обошли все достопримечательности и осмотрели все, как и все остальные", – рассказал журналистам источник.

По слухам, Круз арендовал целый этаж эксклюзивного ресторана Mayfair Novikov для романтического ужина на двоих. Актер, состояние которого составляет свыше 630 млн долларов, потратил 500 фунтов на ужин из лобстеров и суши.

Эльсина Хайрова

"Том казался очень влюбленным и ловил каждое слово, которое говорила Эльсина. Физически они казались очень близкими. К ним присоединился его американский охранник, который вмешался, когда один из сотрудников попросил его сфотографироваться. Она была одета в пух и прах: блестящее платье и черная шуба. Том был очень щедр и дал персоналу чаевые в размере 100 фунтов стерлингов, прежде чем он и Эльсина выскользнули через боковую дверь в машину, которая их ожидала", – добавил источник.

Друзья актера говорят, что он "одурманен" россиянкой, и в последнее время пара неразлучна.

Эльсина Хайрова – бывшая модель, гражданка Великобритании, ранее была замужем за российским магнатом Дмитрием Цетковым, с которым она жила в особняке стоимостью 22 миллиона фунтов стерлингов в поместье Вентворт в Суррее. У пары также были дома дома в Лондоне общей стоимостью 18 миллионов фунтов стерлингов, недвижимость в Дубае и на Кипре, автомобили, ювелирные изделия и коллекции произведений искусства на миллионы фунтов.

Новости о резком разводе пары стали достоянием общественности после того, как Хайрову обвинили в сокрытии от бывшего мужа значительных активов, в том числе коллекции сумок стоимостью миллион фунтов стерлингов. Цветков уже предупредил Круза, что ему трудно будет удовлетворить запросы Эльсины. За 11 лет брака он потратил 10 миллионов фунтов на ее одежду и еще 2 миллиона фунтов – на сумки для нее.

"Независимо от того, с кем она, с Томом Крузом или с кем-то еще, они должны знать, что ей нравятся прекрасные вещи в жизни, и у нее дорогой и роскошный вкус. Тому следует держать глаза и кошелек широко открытыми. Я рад за нее, желаю ей всего наилучшего", – заявил бывший муж Хайровой в комментарии Daily Mail.

Эльсина Хайрова и Дмитрий Цветков были в браке 11 лет Фото: РИА Новости

По его словам, ожесточенная трехлетняя тяжба с разводом обошлась ему в 150 миллионов фунтов стерлингов. Его состояние уменьшилось с 200 миллионов фунтов стерлингов, пока он был с женой, до всего лишь 50 миллионов фунтов стерлингов впоследствии, поскольку он был вынужден продать свои активы, чтобы оплатить судебные издержки или передать их жене.

Дмитрий рассказал, что он не говорил с Хайровой о ее отношениях с Крузом, который также является его любимым актером. Бывшие супруги общаются только через юристов.

"Том Круз — мой любимый актер, он один из лучших, которых я когда-либо видел. Я посмотрел много его фильмов. Впервые я услышал о нем, когда мне было 13 лет, от моей учительницы английского языка, которая вернулась из США и рассказала нам, что живет с ним по соседству", – говорит бизнесмен.

По иронии судьбы, Дмитрий, находящийся в списке самых разыскиваемых Кремлем, рассказал, что всего три месяца назад он вел переговоры с голливудским продюсером, заинтересованным в создании фильма о его жизни, и настаивал, что хочет, чтобы его сыграл только Круз.

"Я сказал продюсеру, что единственный актер, который может меня сыграть, — это Том Круз. Мы примерно одного роста и веса, и для меня было бы честью, если бы это произошло. Я не мог придумать никого, кто мог бы сыграть меня лучше, чем Том. Я надеюсь, что однажды мне удастся встретиться с ним, чтобы обсудить этот проект", – признался он.

Ранее Фокус писал, с кем встречался Том Круз.