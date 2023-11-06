Із ким зустрічається Том Круз? Хронологія особистого життя голлівудської зірки

Актор із фільмів "Місія нездійсненна" був тричі одружений, а нещодавно спровокував чутки про роман із Гейлі Етвелл і Шакірою.

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Після розлучення з акторкою Кеті Голмс у 2012 році особисте життя суперзірки Голлівуду Тома Круза стало менш публічним. За останні 15 років він не мав гучних романів чи зв'язків. Нещодавно виникли чутки про його зв'язок зі співачкою Шакірою та акторкою Гейлі Етвелл, але ця інформація не отримала підтвердження. Ба більше, Гейлі оголосила про заручини з музичним продюсером Недом Вольфгангом Келлі у квітні 2023 року. Про це пише видання Hello!

Том Круз і Ребекка де Морней

Том Круз і акторка Ребекка де Морней познайомилися під час зйомок молодіжної кінокомедії "Ризикований бізнес", прем'єра якої відбулася 1983 року. Пара була разом трохи більш ніж два роки, перш ніж розлучитися 1985-го.

Том Круз і Ребекка де Морней

Том Круз і Шер

16 серпня 1985 року тоді 22-річний актор Том Круз і вже дуже відома 38-річна американська співачка Шер познайомилися на весіллі Мадонни та Шона Пенна. Роман актора з артисткою, старшою за нього на 16 років, був коротким. У 2013 році Шер розповіла телеведучому Джеймсу Кордену, що Том потрапив до її особистої "п'ятірки найкращих коханців" усіх часів. Пара залишилася друзями.

Том Круз і Шер

Том Круз і Мімі Роджерс

Американська акторка та продюсерка Мімі Роджерс — перша офіційна дружина Тома Круза. Вони зустрілися на званому обіді 1985 року та побралися на приватному весіллі в північній частині штату Нью-Йорк 9 травня 1986 року, коли Мімі був 31 рік, а Тому — 24.

Шлюб пари був недовгим: вони розлучилися через три роки. Причиною стали внутрішньосімейні розбіжності: за ці три роки кар'єра Роджерс почала згасати, а Том, навпаки, став дуже затребуваним актором. Мімі ревнувала чоловіка до роботи й переживала через власну незатребуваність, до того ж відмовлялася народжувати, тоді як Том мріяв про велику сім'ю. 1990 року, за кілька днів до того, як з'явилася новина про їхнє розлучення, Том розповів про їхні стосунки в інтерв'ю журналу Rolling Stone:

"Із того часу, як я був із нею, вона дуже відкрила мене. Думаю, це допомогло мені стати кращим актором. Ми багато живемо разом. Ми ділимося всім. Це найкраще, що є в житті", — заявив він.

Щодо Мімі, то вона зізнавалася, що хоче якнайшвидше забути цю людину. Однак вона залишила дуже серйозний слід, який пізніше справив великий вплив на Тома Круза. Саме Роджерс познайомила Круза з главою церкви саєнтологів Роном Габбардом. Том став затятим адептом цієї релігії.

На той момент у його житті вже з'явилася білява австралійська акторка Ніколь Кідман.

Том Круз і Мімі Роджерс

Том Круз і Ніколь Кідман

Том Круз і австралійська акторка Ніколь Кідман познайомилися під час роботи над фільмом "Дні грому", прем'єра якого відбулася 1990 року. Пара одружилася напередодні Різдва, 24 грудня, того ж року.

У 1990-х його та Ніколь називали однією з найкрасивіших пар Голлівуду. В них не було біологічних дітей, і вони усиновили двох малюків — Коннора та Беллу.

Подружжя багато працювало разом. У 1992 році вийшла драма Рона Говарда "Далеко-далеко" з Крузом і Кідман у головних ролях. Потім була стрічка Стенлі Кубрика "З широко заплющеними очима" (1999). Кажуть, саме на зйомках цього фільму в подружжя сталася криза в шлюбі, яку вони так і не змогли подолати. Їхнє сімейне життя закінчилося розлученням 2001 року. Після шлюборозлучного процесу Кідман отримала лондонський будинок, частину загальних статків і одноосібну опіку над двома дітьми.

Однією з причин розлучення називали фанатичну прихильність Круза до саєнтології, яку Ніколь не особливо поділяла та навіть сумнівалася, чи правильний вибір зробила, приєднавшись до цієї церкви. Попри те, що опіку над дітьми суд віддав акторці, і Белла, і Коннор залишилися вірними батькові та розділили з ним його релігію. Кідман багато років не спілкується зі старшими сином і донькою, а останнє спільне фото матері та її прийомних дітей було зроблене 2007-го.

У 2002 році Ніколь розповіла Vanity Fair, що вона "шалено, пристрасно закохалася" у свого колишнього чоловіка:

"Він фактично збив мене з ніг. І як це буває, коли ти закохуєшся, весь мій план щодо того, чого я хотіла для свого життя — я була така: "Забудьте про це. Ось воно".

Том Круз і Ніколь Кідман

Том Круз і Пенелопа Крус

У Тома Круза й іспанської акторки та моделі Пенелопи Крус роман розпочався під час роботи над фільмом "Ванільне небо" у 2001 році. Вони дебютували як пара на червоній доріжці на прем'єрі фільму "Мандоліна капітана Кореллі" в серпні того ж року. Зірки розлучилися 2004 року.

Том Круз і Пенелопа Крус

Том Круз і Кеті Голмс

Том і американська акторка Кеті Голмс почали зустрічатися 2005 року. На той момент Кеті виповнилося 27, а Тому 43. Того ж року Кеті розірвала заручини з актором серіалу "Солодкі магнолії" Крісом Кляйном. Через сім тижнів після знайомства Круз освідчився Голмс.

Закохані одружилися в листопаді 2005 року на саєнтологічній церемонії в замку Одескальчі в Браччано, що в Італії. У подружжя народилася єдина дочка Сурі в річницю їхнього першого побачення, 18 квітня 2006 року.

29 червня 2012 року Кеті Голмс подала на розлучення, яке згодом стало найшвидшим шлюборозлучним процесом серед знаменитостей. Уже за 11 днів вони підписали угоду про розлучення, не доводячи його до судового розгляду.

Головною причиною розлучення називають небажання Кеті виховувати Сурі в традиціях саєнтології, на чому наполягав Круз. Згідно з інформацією, опублікованою в журналі US Weekly, ще до розколу пари Том почав перевірку емоційного та психічного стану Сурі на предмет різних відхилень і їхньої корекції. До того ж він займався цим за спиною в Кеті. У результаті вона помітила зміни, що відбулися в поведінці дитини, на яку вплинула інтенсивна процедура перевірки, яку влаштовував Том.

Після розлучення Том спочатку спілкувався з дитиною, але потім зовсім забув про існування дочки. Саєнтологія не схвалює спілкування між родичами, один із яких не є адептом релігії, тож актор вирішив, що доки його донька не приєднається до церкви, говорити їм немає про що.

Том Круз і Кеті Голмс

Із ким ще зустрічався Том Круз?

Крім знаменитостей, які були згадані вище, імена інших пасій актора широко не афішувалися. Том вважає за краще тримати подалі від преси своє особисте життя, і про нього мало що відомо.

Том Круз і Шакіра

ЗМІ дізналися, що в нього також були короткі інтрижки з такими зірками як акторка Мелісса Гілберт 1980 року, яка сказала, що вони тільки "цілувалися", зіркою серіалу "Район Мелроуз" Гізер Локлір, яка стверджувала, що в них було лише одне побачення, з акторкою та прихильницею саєнтології Назаніною Боніаді.

Нагадаємо, що Том Круз досі ображається на Девіда й Вікторію Бекхемів.

Також Фокус писав про 61-й день народження Тома Круза в липні 2023 року.